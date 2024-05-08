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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.2 2 056 оценок

Dead Island 2 насчитывает 7 миллионов игроков; крупные обновления в разработке

monk70
Новости

Dambuster Studios объявила, что работает над новыми крупными обновлениями для Dead Island 2. Эту новость сообщил игровой директор Дэвид Стентон по случаю празднования более 7 миллионов игроков.

Прошло чуть больше года с момента запуска Dead Island 2, и все мы в Dambuster Studios гордимся и воодушевлены потрясающим откликом наших страстных убийц! Это был поистине памятный год для франшизы Dead Island.

Более 7 миллионов игроков вошли в Hell-A и были убиты 24 МИЛЛИАРДА зомби! Это просто ошеломляющие цифры! Мы также имели честь быть номинированными на «Лучшую экшн-игру» на Game Awards в прошлом году, а совсем недавно — на «Лучшую британскую игру» на престижной премии BAFTA.

2024 год уже начался с выхода второго расширения SoLA и появления Dead Island 2 в Steam. Ваш восторженный отзыв очень много значит для нас, и мы стремимся обеспечить постоянную поддержку Dead Island 2 на всех платформах.

Всем нашим убийцам: мы читаем и ценим все ваши комментарии и пожелания на будущее! В ближайшие месяцы мы поделимся некоторыми захватывающими новыми игровыми обновлениями, так что следите за обновлениями, и вас ждет еще больше контента для Dead Island 2!
10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Destroited

Еще бы мод на то чтобы зомбаки бесконечно респаунится перестали было бы супер.

0
Sad_Jester

Про новый контент ни слова! "В ближайшие месяцы мы поделимся некоторыми захватывающими новыми игровыми обновлениями..." - это не значит, что будут длс! Может скинчики, или твич дропсы...

0
вупсич пупсич

Такой кал наверное набирает аудиторию только в гейм пассе, иначе шансов нет.

-9
agula98

Так ты же первый как денуву уберут побежишь просить поддать скорости на торренте

2
Пользователь ВКонтакте agula98

игра и так валяется давно на торренте // Клиф Стилл

-3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Без дополнений и без патчей // Константин Михайлов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Вообще пофиг // Клиф Стилл

-2
Punisher1 Пользователь ВКонтакте

Так патчей было всего два или три и то мелких а длс вышло недавно. На релизе всë было с оптимизацией на ура позже выйдет по-любому издание полное

0