Dead Island 2 насчитывает 7 миллионов игроков; крупные обновления в разработке

Dambuster Studios объявила, что работает над новыми крупными обновлениями для Dead Island 2. Эту новость сообщил игровой директор Дэвид Стентон по случаю празднования более 7 миллионов игроков.
Прошло чуть больше года с момента запуска Dead Island 2, и все мы в Dambuster Studios гордимся и воодушевлены потрясающим откликом наших страстных убийц! Это был поистине памятный год для франшизы Dead Island.
Более 7 миллионов игроков вошли в Hell-A и были убиты 24 МИЛЛИАРДА зомби! Это просто ошеломляющие цифры! Мы также имели честь быть номинированными на «Лучшую экшн-игру» на Game Awards в прошлом году, а совсем недавно — на «Лучшую британскую игру» на престижной премии BAFTA.
2024 год уже начался с выхода второго расширения SoLA и появления Dead Island 2 в Steam. Ваш восторженный отзыв очень много значит для нас, и мы стремимся обеспечить постоянную поддержку Dead Island 2 на всех платформах.
Всем нашим убийцам: мы читаем и ценим все ваши комментарии и пожелания на будущее! В ближайшие месяцы мы поделимся некоторыми захватывающими новыми игровыми обновлениями, так что следите за обновлениями, и вас ждет еще больше контента для Dead Island 2!
Еще бы мод на то чтобы зомбаки бесконечно респаунится перестали было бы супер.
Про новый контент ни слова! "В ближайшие месяцы мы поделимся некоторыми захватывающими новыми игровыми обновлениями..." - это не значит, что будут длс! Может скинчики, или твич дропсы...
Такой кал наверное набирает аудиторию только в гейм пассе, иначе шансов нет.
Так ты же первый как денуву уберут побежишь просить поддать скорости на торренте
игра и так валяется давно на торренте // Клиф Стилл
Без дополнений и без патчей // Константин Михайлов
Вообще пофиг // Клиф Стилл
Так патчей было всего два или три и то мелких а длс вышло недавно. На релизе всë было с оптимизацией на ура позже выйдет по-любому издание полное