Digital Foundry протестировали ПК-версию Dead Island 2 и назвали её плавным портом UE4-игры без заиканий ©

Технические специалисты индустрии из Digital Foundry проанализировали ПК-версию недавно вышедшего зомби-экшена Dead Island 2 и в целом остались довольны работой, проделанной Dumbuster Studios.

Dead Island 2 включает большое количество опций, доступных для современной версии для ПК, включая поддержку произвольных разрешений с различными соотношениями сторон, безрамочный полноэкранный режим и регулировку FOV. Более широкое сверхширокое соотношение сторон резко сокращается до 16:9 для кат-сцен, но в остальном работает довольно хорошо.

В соответствии со своими корнями последнего поколения, Dead Island 2 выглядит хорошо, но не выходит за какие-либо графические границы, с довольно стандартной моделью освещения с большим использованием непрямого освещения, красивыми моделями персонажей и некоторыми гладкими анимациями. Время загрузки также быстрое, в соответствии с консолями текущего поколения, оснащенными SSD.

Единственная реальная проблема — это качество изображения, которое временами кажется немного мягким — даже в родном 4K. Это связано с ограниченным количеством разумных опций AA, при этом TAA немного размыт (но стабилен) при высоких настройках, а FSR2 добавляет больше деталей, но демонстрирует мерцание в листьях, заборах или решетках.

В целом, Dead Island 2 работает лучше, чем многие недавние выпуски Unreal Engine 4 с точки зрения производительности и стабильности, не жертвуя при этом качеством изображения. Поэтому, если разработчики Dambusters могут сделать это после девятилетнего цикла разработки в трех разных командах разработчиков, мы должны ожидать такого же уровня качества при меньших проблемах.