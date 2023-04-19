Dead Island 2 21.04.2023
8.5 775 оценок

Команда Cool-Games анонсировала озвучку экшена Dead Island 2

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butcher69
Новости

Небольшая команда Cool-Games анонсировала озвучку экшена Dead Island 2. Первые сборы уже открыты, но точная сумма будет определена после релиза игры.

Мы подумали и решили, что нашей студии не хватает свежака! Итак, внимание всем любителям зомби наш первый тестовый спринт c профессиональным кастом! На данный момент мы заинтересованы в этой озвучке, но в этот раз мы немного поменяем формат нашего взаимодействия

Действие игры Dead Island 2 разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе и в ней нам предстоит управлять одним из шести различных персонажей, обладающих своими уникальными способностями и решительно настроенных очистить улицы города от вторгшихся на них орд зомби.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Абабков Денис

Вот это годно. Особенно сейчас когда про наличие перевода даже текстовый можно ообо не надеяться. А так глядишь потом на конвейер встанет и каждый +- крупный проект будет собирать деньги на полную локализацию и не будут с неё затягивать.

8
tvorog8088

Текстовый в этой игре как раз будет.

-1
HITMAN 5

Так то да, но вот потом ждать озвучку ещё год а может больше, а играть та хотца, игры ждёшь годами а потом и озвучку.

0
Umertviya

Судя по частоте новостей в СМИ прямо рассвет русской озвучки, аж сердце радуется. Интересно сколько проектов до качественного финала дойдут?

7
Аналиус

все

0
ttttt199371

ну супер )!

3
veterrock

Существует не одна команда озвучивания,но никто еще даже сборы средств не открывал для озвучки RDR2,потому что там реально нужно проделать много работы,вот и берутся за такие игры,русская озвучка это конечно замечательно,но в данном проекте можно обойтись и без нее.

-2
Kot9lra street

кокстар засудят за озвучку рдр 2

0
tvorog8088 Kot9lra street

Для этого им сначала надо свой оффис в России открыть, либо права на игры российскому юр лицу передать, иначе в суд претензию подать не смогут, понятно что этого не будет, поэтому можно с их играми как угодно изголяться.

0
amigolord

Хочешь рус озвучку rdr2? Тебе на GamesVoice, кейс бабла только не забудь!

0
Kot9lra street amigolord

ахахаха, оригинальная озвучка это то что надо)

0
tvorog8088

Уж лучшеб джедай сурвайвл перевели, тут то что переводить, сабы и так есть.

-2
Случайный Игрок

Ощущение, что кроме гамноужастиков больше нечего озвучивать...

-5
Аналиус

назови 18 игр для озвучки

0