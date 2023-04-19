Небольшая команда Cool-Games анонсировала озвучку экшена Dead Island 2. Первые сборы уже открыты, но точная сумма будет определена после релиза игры.
Мы подумали и решили, что нашей студии не хватает свежака! Итак, внимание всем любителям зомби наш первый тестовый спринт c профессиональным кастом! На данный момент мы заинтересованы в этой озвучке, но в этот раз мы немного поменяем формат нашего взаимодействия
Действие игры Dead Island 2 разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе и в ней нам предстоит управлять одним из шести различных персонажей, обладающих своими уникальными способностями и решительно настроенных очистить улицы города от вторгшихся на них орд зомби.
Dead Island 2 выходит 21 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.
Вот это годно. Особенно сейчас когда про наличие перевода даже текстовый можно ообо не надеяться. А так глядишь потом на конвейер встанет и каждый +- крупный проект будет собирать деньги на полную локализацию и не будут с неё затягивать.
Текстовый в этой игре как раз будет.
Так то да, но вот потом ждать озвучку ещё год а может больше, а играть та хотца, игры ждёшь годами а потом и озвучку.
Судя по частоте новостей в СМИ прямо рассвет русской озвучки, аж сердце радуется. Интересно сколько проектов до качественного финала дойдут?
все
ну супер )!
Существует не одна команда озвучивания,но никто еще даже сборы средств не открывал для озвучки RDR2,потому что там реально нужно проделать много работы,вот и берутся за такие игры,русская озвучка это конечно замечательно,но в данном проекте можно обойтись и без нее.
кокстар засудят за озвучку рдр 2
Для этого им сначала надо свой оффис в России открыть, либо права на игры российскому юр лицу передать, иначе в суд претензию подать не смогут, понятно что этого не будет, поэтому можно с их играми как угодно изголяться.
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ахахаха, оригинальная озвучка это то что надо)
Уж лучшеб джедай сурвайвл перевели, тут то что переводить, сабы и так есть.
Ощущение, что кроме гамноужастиков больше нечего озвучивать...
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