Команда Cool-Games анонсировала озвучку экшена Dead Island 2 ©

Небольшая команда Cool-Games анонсировала озвучку экшена Dead Island 2. Первые сборы уже открыты, но точная сумма будет определена после релиза игры.

Мы подумали и решили, что нашей студии не хватает свежака! Итак, внимание всем любителям зомби наш первый тестовый спринт c профессиональным кастом! На данный момент мы заинтересованы в этой озвучке, но в этот раз мы немного поменяем формат нашего взаимодействия

Действие игры Dead Island 2 разворачивается в постапокалиптическом Лос-Анджелесе и в ней нам предстоит управлять одним из шести различных персонажей, обладающих своими уникальными способностями и решительно настроенных очистить улицы города от вторгшихся на них орд зомби.

Dead Island 2 выходит 21 апреля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.