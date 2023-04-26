Львиную долю продаж Dead Island 2 составляет версия игры для PlayStation 5 ©

Компания Deep Silver совместно с разработчиками из студии Dambuster спустя 12 лет наконец-то выпустили сиквел Dead Island. Долгожданный зомби-экшен ожидаемое завоевал внимание геймеров по всему миру, которые обеспечили проекту внушительные продажи за первые дни. Как отмечается, самым большим спросом у игроков пользуется версия Dead Island 2 на PlayStation 5.

Согласно наблюдениям специалистов, Dead Island 2 действительно хорошо продается на всех платформах. Одно если говорить конкретнее, то версия игры PlayStation 5 заметно вырывается вперед. Игроки намного чаще покупают физическое издание или цифровую копию именно для консоли Sony, сообщают аналитики, проанализировав чарты продаж. В качестве примере они приводят рынок Великобритании, где продажи Dead Island 2 на PS5 составляют невероятные 68% из всех доступных платформ.

Во многие других странах ситуациях отличается или данных слишком мало. Тем не менее такие передовые рынки, как США и Европа, показывают высокую часть продаж Dead Island 2 на PS5, которая обходит конкурентов в лице Xbox и даже ПК.