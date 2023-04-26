Dead Island 2 21.04.2023
8.3 866 оценок

Львиную долю продаж Dead Island 2 составляет версия игры для PlayStation 5

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Gutsz
Новости

Компания Deep Silver совместно с разработчиками из студии Dambuster спустя 12 лет наконец-то выпустили сиквел Dead Island. Долгожданный зомби-экшен ожидаемое завоевал внимание геймеров по всему миру, которые обеспечили проекту внушительные продажи за первые дни. Как отмечается, самым большим спросом у игроков пользуется версия Dead Island 2 на PlayStation 5.

Согласно наблюдениям специалистов, Dead Island 2 действительно хорошо продается на всех платформах. Одно если говорить конкретнее, то версия игры PlayStation 5 заметно вырывается вперед. Игроки намного чаще покупают физическое издание или цифровую копию именно для консоли Sony, сообщают аналитики, проанализировав чарты продаж. В качестве примере они приводят рынок Великобритании, где продажи Dead Island 2 на PS5 составляют невероятные 68% из всех доступных платформ.

Во многие других странах ситуациях отличается или данных слишком мало. Тем не менее такие передовые рынки, как США и Европа, показывают высокую часть продаж Dead Island 2 на PS5, которая обходит конкурентов в лице Xbox и даже ПК.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Lvinomord

Осталось дождаться в Стим,королевских скидок и можно будет тогда спокойно взять.

-1
Абабков Денис

Ну так на ПК и в стиме нет. Плюс куча людей берут офку, у нас тоже без смены региона не купить.

-1
Аналиус

там просто играть больше не во что

-4
golab42

Ну то понятно, играть то там не во что,экзы не выходят, проходится перебиваться хоть чем то))

-6
Kenn1y

Ага совсем не во что, просто даже в коллекцию диск многие берут на PS, потому привычка, коробка более нейтральная по цвету, на Х за последнее время не стало эксов совсем, поэтому многим консоль не нужна по сути вообще.

0
Stalker608

Экзы это как допы. Сони покупают для более широкой линейки игр.

0