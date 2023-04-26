Львиную долю продаж Dead Island 2 составляет версия игры для PlayStation 5

Компания Deep Silver совместно с разработчиками из студии Dambuster спустя 12 лет наконец-то выпустили сиквел Dead Island. Долгожданный зомби-экшен ожидаемое завоевал внимание геймеров по всему миру, которые обеспечили проекту внушительные продажи за первые дни. Как отмечается, самым большим спросом у игроков пользуется версия Dead Island 2 на PlayStation 5.
Согласно наблюдениям специалистов, Dead Island 2 действительно хорошо продается на всех платформах. Одно если говорить конкретнее, то версия игры PlayStation 5 заметно вырывается вперед. Игроки намного чаще покупают физическое издание или цифровую копию именно для консоли Sony, сообщают аналитики, проанализировав чарты продаж. В качестве примере они приводят рынок Великобритании, где продажи Dead Island 2 на PS5 составляют невероятные 68% из всех доступных платформ.
Во многие других странах ситуациях отличается или данных слишком мало. Тем не менее такие передовые рынки, как США и Европа, показывают высокую часть продаж Dead Island 2 на PS5, которая обходит конкурентов в лице Xbox и даже ПК.
Осталось дождаться в Стим,королевских скидок и можно будет тогда спокойно взять.
Ну так на ПК и в стиме нет. Плюс куча людей берут офку, у нас тоже без смены региона не купить.
там просто играть больше не во что
Ну то понятно, играть то там не во что,экзы не выходят, проходится перебиваться хоть чем то))
Ага совсем не во что, просто даже в коллекцию диск многие берут на PS, потому привычка, коробка более нейтральная по цвету, на Х за последнее время не стало эксов совсем, поэтому многим консоль не нужна по сути вообще.
Экзы это как допы. Сони покупают для более широкой линейки игр.