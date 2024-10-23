Очередной игрой с поддержкой PS5 Pro станет Dead Island 2

Dead Island 2 стала последней игрой, которая получила статус PS5 Pro Enhanced. То есть она будет использовать преимущества аппаратного обновления PS5 Pro, как только игроки, купившие новую консоль промежуточного поколения, займутся уничтожением зомби.
Как заметил Zuby_Tech в Twitter, метка «PS5 Pro Enhanced» появилась на странице Dead Island 2 в PlayStation Store, правда, сама Dambuster Studios пока не сообщила, в чем заключаются эти «улучшения».
Напомним, вчера для игры было выпущено масштабное обновление Patch 6, в состав которого помимо игрового режима «Орда» был добавлен и новый режим «Игра плюс».
К сожалению, о том, какие улучшения получит Dead Island 2 для PS5 Pro, в патче не сообщается, но с учетом того, что Pro выйдет в следующем месяце, ждать осталось недолго.
У "новостников" праздник, теперь обо всех тысячах играх на плейстейшен о каждой по одной будут ах "новости", что они будут работать на пс5 про, вау. Вот мешочков щас налутают.
вышли высокие настройки...доплата 10 долларов....бл..какая дичь
это одна из самых красивых игр, при чём на четвёртом анриле, красивее чем игры на пятом даже, по хорошему на прошке нужно чтобы сделали 120 фпс, как в резике деревня собираются