Очередной игрой с поддержкой PS5 Pro станет Dead Island 2

Dead Island 2 стала последней игрой, которая получила статус PS5 Pro Enhanced. То есть она будет использовать преимущества аппаратного обновления PS5 Pro, как только игроки, купившие новую консоль промежуточного поколения, займутся уничтожением зомби.

Как заметил Zuby_Tech в Twitter, метка «PS5 Pro Enhanced» появилась на странице Dead Island 2 в PlayStation Store, правда, сама Dambuster Studios пока не сообщила, в чем заключаются эти «улучшения».

Напомним, вчера для игры было выпущено масштабное обновление Patch 6, в состав которого помимо игрового режима «Орда» был добавлен и новый режим «Игра плюс».

К сожалению, о том, какие улучшения получит Dead Island 2 для PS5 Pro, в патче не сообщается, но с учетом того, что Pro выйдет в следующем месяце, ждать осталось недолго.