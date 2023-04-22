Разработчик из DICE показал несколько впечатляющих скриншотов из Dead Island 2

Встроенный фоторежим в играх сейчас есть во многих играх, но некоторые разработчики до сих пор не знают про эту удобную функцию. В Dead Island 2 его нет, и неизвестно появится ли он вообще, и это довольно неприятно для любителей виртуальных фотографий. Одним из которых является старший художник DICE Петри Лявялахти (Petri Levälahti). По его словам игра выглядит просто восхитительно и опубликовал подборку собственных скриншотов, некоторые из которых напоминают настоящие фотографии
Игра, как известно, построена на движке Unreal Engine 4 и это значит, что для скриншотов можно использовать Universal Unreal Engine 4 Unlocker, пока разработчики не додумаются добавить эту функцию самостоятельно
Dead Island 2 вышла 21 апреля на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Идеально для любителям тупеньких зомбаков ,чистый шутер - ходи, убивай)Мяса стало по больше в сравнении с прошлой частью ,но как по мне это даже это + . Игра сравнительно быстрая, поэтому не хочется останавливаться - меня затянула на почти всю ночь, а если бы не работа, на которую надо ходить, то думаю просидела бы весь день)) Графика вполне неплохая,LA просто восхителен ,да и оптимизация как ни странно отличная ,есть немного лагов, но они не критичные.Жаль,что и ее без такнцев с бубном не купить,но хоть можно арендовать на сайтах типа steamrent ,да и энивэй эт эксклюзив для эпиков..Порадовал большой выбор оружия и его кастомизации.В общем люди бывают разные - кому то нравятся квесты, кому то бродилки, а может и стратегии. Но поклонникам шутеров - очень рекомендую эту игру.
Странно весь текст на русском и только одно слово на английском русскими буквами, я не могу понять, современную молодёжь, разве выражение (в любом случае) звучит хуже чем anyway ?
"в любом случае" тоже хорошо звучит)
Даже прекрасно, чем заморские словечки
всё проще: энивей это 1 слово, в любом случае это 3.
ахах зашел я, 6 баксов за 6 месяцев, вод крысы, на платиру всяких навсегда за 100-500 рублей акк дают с гарантией минимум12 месяцев
Ждем на торрентах страны...
На 3080Ти стабильно больше сотки фпс, но сама графа...такое ощущение, что игра на движке прошлых т.к качество теней, освещения итд прям видно, что выглядит игра на релиз тех годов, когда её заморозили. Хоть и подкрутили, на манер 23 года, но сам каркас игры старый и все эти кадры, чисто выборка удачных т.к гта 5 так же можно сфоткать.
Понятно что игра шляпа, но один разок можно пройти)
чел ты в курсе что игра на xbox one и пс4 вышла? Конечно для них игра разрабатывалась изначально.
что за бред несусветный, игра на ue4
Нуууу... Не впечатляет особо. Вот мои скрины из Mirrors Edge Catalyst, делал их несколько лет назад. Тогда уже была такая фото реалистичная графика))
Где ты здесь увидел фотореализм? В простейшей то геометрии и цветах?
ммм плоские как картон ветки с листьями, фотореализмище прям