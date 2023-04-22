Разработчик из DICE показал несколько впечатляющих скриншотов из Dead Island 2 ©

Встроенный фоторежим в играх сейчас есть во многих играх, но некоторые разработчики до сих пор не знают про эту удобную функцию. В Dead Island 2 его нет, и неизвестно появится ли он вообще, и это довольно неприятно для любителей виртуальных фотографий. Одним из которых является старший художник DICE Петри Лявялахти (Petri Levälahti). По его словам игра выглядит просто восхитительно и опубликовал подборку собственных скриншотов, некоторые из которых напоминают настоящие фотографии

Игра, как известно, построена на движке Unreal Engine 4 и это значит, что для скриншотов можно использовать Universal Unreal Engine 4 Unlocker, пока разработчики не додумаются добавить эту функцию самостоятельно

Dead Island 2 вышла 21 апреля на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.