Зомби-экшен Dead Island 2 будет защищен Denuvo

Dead Island 2 выходит завтра, и, к сожалению, в этой новой игре про зомби используется технология защиты Denuvo. Это стало известно благодаря порталу DSOG, которые в данный момент тестируют ПК-версию.
они просто использовали MSConfig, чтобы изменить количество ядер процессора в редакционном AMD Ryzen 9 7950X3D. Как и во всех играх с Denuvo, после пяти изменений CPU вы получите следующее сообщение об ошибке аутентификации. Так что да, игра использует Denuvo, в этом нет никаких сомнений.
Итак, как вы можете ясно видеть, Dead Island 2 использует Denuvo. Исполняемый файл игры также намекает на включение Denuvo (так как его размер составляет около 438 МБ).
Dead Island 2 будет выпущена исключительно через Epic Games Store, и на ее странице EGS не указана технология защиты от несанкционированного доступа. Поэтому мы считаем, что это то, что заинтересует многих PC-геймеров, которые в настоящее время рассматривают возможность покупки этой игры.
А кто то сомневался.
Ну это точно не так игра в которую очень хочется поиграть на релизе,так что как то вообще пофиг.
Ага, мне первой части хватило и dying light. А на эту по боку, зная как щас игры лепят...
Так резидент 4 ждали и поиграли, что тут то не так? И хвалили с денувой, а тут все уже, игра плохая и играть не буду?
Я не писал что играх плохая,но это точна не та игра которую у меня есть хоть какое то желание покупать на релизе (скорее я её покупать вообще не буду может быть с большим скидоном или дождусь пиратки) в отличии от того же ремейка RE4.
Одни из самых больших недостатков которые мне очень не понравились,нет крафта оружия (как и в DL2) можно только ремонтировать и ставить апгрейды.
Импакт при ударах по зомбям в разы хуже чем в первой части или тех же DL 1,2
Разнообразие,детализация,расчлёнёнка зомбей выглядит реально классно,опять же оружия просто вагон,ну и очень порадовало что есть огнестрел.
Скажем так, уже не впечатляет, ничего нового по сути. А денуво ни там, ни тут, вообще не вперлась.
После увиденного, вообще пофиг.
кому интересно через сколько выходит
Баля как же долго я ипу. В 18 часов почти это
Пойду плакать
Жду через год в стиме.
Посмотрев сегодня стримы с прохождением-пофиг что туда защиту поставили,игра не произвела вообще никакого впечатления и желания в это играть,а покупать так и подавно.
я лучше куплю Dying Light 2: Stay Human с обновой Gut Feeling я в неё ещё не играл, лучше в неё поиграю, мне кажется она получше будет. Но это моё мнения.
Хороший выбор.
Так Techland уже сами защиту убрали из Dying Light 2,жди обновления и качай на всем известных сайтах.
Empress : Вызов принят!!!
Ещё резик будет месяц взламывать, до этой игры и дела не будет.
ничего страшного, в стим выйдет, приобрету😎
Жалко, будем ждать ломанную
Empress Может за 15 дней взломать но она конечно этого не будет делать.
Значит если будет желание можно через пару недель офку взять рублей за 40, хотя игра специфическая может и не будет желания в это мясо играть.
Кто думал что не будет - наивные дурачки. Назовите хоть одну ААА кроме сони/cdprojekt за последние 3 года которые без денувы были?
Так это игра уровня переиздания святых, а там не было, до ааа не дотягивает, добротная бэшечка.
Уровень игры определяется бюджетом, а не твоей субъективной оценкой геймплея на ютубе.
ELDEN RING почти с миллионом человек одновременного онлайна и без денувы
Всегда качеством конечного продукта уровень определялся, не знаю что у вас изменилось.
ок, еще какие
почему " и, к сожалению" ? ЗБС))
я надеюсь её взломают в ближайшее время
я мог бы её купить но я уже покупал игры и мне мне нечего не приходило