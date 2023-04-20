Dead Island 2 21.04.2023
8.4 784 оценки

Зомби-экшен Dead Island 2 будет защищен Denuvo

©
butcher69
Новости

Dead Island 2 выходит завтра, и, к сожалению, в этой новой игре про зомби используется технология защиты Denuvo. Это стало известно благодаря порталу DSOG, которые в данный момент тестируют ПК-версию.

они просто использовали MSConfig, чтобы изменить количество ядер процессора в редакционном AMD Ryzen 9 7950X3D. Как и во всех играх с Denuvo, после пяти изменений CPU вы получите следующее сообщение об ошибке аутентификации. Так что да, игра использует Denuvo, в этом нет никаких сомнений.

Итак, как вы можете ясно видеть, Dead Island 2 использует Denuvo. Исполняемый файл игры также намекает на включение Denuvo (так как его размер составляет около 438 МБ).

Dead Island 2 будет выпущена исключительно через Epic Games Store, и на ее странице EGS не указана технология защиты от несанкционированного доступа. Поэтому мы считаем, что это то, что заинтересует многих PC-геймеров, которые в настоящее время рассматривают возможность покупки этой игры.

ПК
-25
35
Последние посты по игре Dead Island 2
Лучшие советы по борьбе с зомби в Dead Island 2
Лучшие советы по борьбе с зомби в Dead Island 2
Производительность Dead Island 2 проверили на самых мощных видеокартах Nvidia
Производительность Dead Island 2 проверили на самых мощных видеокартах Nvidia
Команда Cool-Games анонсировала озвучку экшена Dead Island 2
Команда Cool-Games анонсировала озвучку экшена Dead Island 2
Комментарии: 35
Ваш комментарий
saa0891

А кто то сомневался.

Ну это точно не так игра в которую очень хочется поиграть на релизе,так что как то вообще пофиг.

8
Big and Fat

Ага, мне первой части хватило и dying light. А на эту по боку, зная как щас игры лепят...

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Так резидент 4 ждали и поиграли, что тут то не так? И хвалили с денувой, а тут все уже, игра плохая и играть не буду?

-2
saa0891 МАХАН МАХАНОВИЧ

Я не писал что играх плохая,но это точна не та игра которую у меня есть хоть какое то желание покупать на релизе (скорее я её покупать вообще не буду может быть с большим скидоном или дождусь пиратки) в отличии от того же ремейка RE4.

Одни из самых больших недостатков которые мне очень не понравились,нет крафта оружия (как и в DL2) можно только ремонтировать и ставить апгрейды.

Импакт при ударах по зомбям в разы хуже чем в первой части или тех же DL 1,2

Разнообразие,детализация,расчлёнёнка зомбей выглядит реально классно,опять же оружия просто вагон,ну и очень порадовало что есть огнестрел.

1
Big and Fat МАХАН МАХАНОВИЧ

Скажем так, уже не впечатляет, ничего нового по сути. А денуво ни там, ни тут, вообще не вперлась.

2
golab42

После увиденного, вообще пофиг.

3
FlexGum

кому интересно через сколько выходит

1
Гамер132

Баля как же долго я ипу. В 18 часов почти это

0
Scorpion_GamePlay

Пойду плакать

1
Алан Битаров

Жду через год в стиме.

1
veterrock

Посмотрев сегодня стримы с прохождением-пофиг что туда защиту поставили,игра не произвела вообще никакого впечатления и желания в это играть,а покупать так и подавно.

1
Дима Булдаков

я лучше куплю Dying Light 2: Stay Human с обновой Gut Feeling я в неё ещё не играл, лучше в неё поиграю, мне кажется она получше будет. Но это моё мнения.

0
Алан Битаров

Хороший выбор.

0
veterrock

Так Techland уже сами защиту убрали из Dying Light 2,жди обновления и качай на всем известных сайтах.

0
Strannik110

Empress : Вызов принят!!!

0
tvorog8088

Ещё резик будет месяц взламывать, до этой игры и дела не будет.

1
MeduzaRUS

ничего страшного, в стим выйдет, приобрету😎

0
Agent Qracle

Жалко, будем ждать ломанную

0
Denn132

Empress Может за 15 дней взломать но она конечно этого не будет делать.

0
butcher69
-2
tvorog8088

Значит если будет желание можно через пару недель офку взять рублей за 40, хотя игра специфическая может и не будет желания в это мясо играть.

-2
FlexGum

Кто думал что не будет - наивные дурачки. Назовите хоть одну ААА кроме сони/cdprojekt за последние 3 года которые без денувы были?

-2
tvorog8088

Так это игра уровня переиздания святых, а там не было, до ааа не дотягивает, добротная бэшечка.

-2
FlexGum tvorog8088

Уровень игры определяется бюджетом, а не твоей субъективной оценкой геймплея на ютубе.

1
AxeKeeper

ELDEN RING почти с миллионом человек одновременного онлайна и без денувы

1
tvorog8088 FlexGum

Всегда качеством конечного продукта уровень определялся, не знаю что у вас изменилось.

-3
FlexGum AxeKeeper

ок, еще какие

-1
Aleks LIVE

почему " и, к сожалению" ? ЗБС))

-8
иван1988123

я надеюсь её взломают в ближайшее время

0
иван1988123

я мог бы её купить но я уже покупал игры и мне мне нечего не приходило

0