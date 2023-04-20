Зомби-экшен Dead Island 2 будет защищен Denuvo ©

Dead Island 2 выходит завтра, и, к сожалению, в этой новой игре про зомби используется технология защиты Denuvo. Это стало известно благодаря порталу DSOG, которые в данный момент тестируют ПК-версию.

они просто использовали MSConfig, чтобы изменить количество ядер процессора в редакционном AMD Ryzen 9 7950X3D. Как и во всех играх с Denuvo, после пяти изменений CPU вы получите следующее сообщение об ошибке аутентификации. Так что да, игра использует Denuvo, в этом нет никаких сомнений.

Итак, как вы можете ясно видеть, Dead Island 2 использует Denuvo. Исполняемый файл игры также намекает на включение Denuvo (так как его размер составляет около 438 МБ).

Dead Island 2 будет выпущена исключительно через Epic Games Store, и на ее странице EGS не указана технология защиты от несанкционированного доступа. Поэтому мы считаем, что это то, что заинтересует многих PC-геймеров, которые в настоящее время рассматривают возможность покупки этой игры.