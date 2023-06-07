Dead Island 2 21.04.2023
8.3 1 001 оценка

Зомби-экшен Dead Island 2 получает первую скидку на всех платформах

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Gutsz
Новости

Спустя чуть больше месяца после официального релиза долгожданного сиквела Dead Island, цена на игру была снижена. В Deep Silver, которая выступает издателем игры во всем мире, решили по-особенному отметить начало летнего сезона. Компания объявила о первой скидке для Dead Island 2, что является хорошим шансом для всех желающих начать прохождение нового зомби-экшена уже сейчас.

Первая скидка на Dead Island 2 получилась не слишком большой, однако она коснулась абсолютно всех платформ. Прямо сейчас зомби-экшен можно приобрести на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и ПК через Epic Games Store сэкономив 20% от оригинального ценника. Акция на игру продлится еще неделю, скидка будет действовать до 13 июня на консолях и 15 июня на ПК.

Dead Island 2 отправляет игроков в солнечный Лос-Анджелес, который был практически уничтожен из-за настоящего зомби-апокалипсиса. Теперь выживания жителей города и всего мира будет зависеть от вас и нескольких других людей, устойчивых к зомби-вирусу. Вы сможете выбрать одного шесть играбельных героев, взять оружия и приняться за прямое уничтожение зомби в поисках лекарства.

Раздачи и скидки
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lvinomord

Осталось дождаться выхода игры в Стим и ещё большей скидки)

2
MLone

Брал оффлайн, для коллекции в Steam пойдёт. А вот как игра для повторного прохождения - сомнительно.

Если не будут разбавлять дополнениями как это делают с Dying Light, то к сожалению - игра на один раз.

-1
Гамер132 MLone

Я бы сказал на 6, ибо у каждого персонажа уникальные фразы. А так и правда реиграбильности нет. Хотя я первую часть прошел 3 раза и все норм)

3
Bobabo MLone

По-моему где-то говорилось что игра должна получит 2 сюжетных длс

3
Kenn1y

На дисках он ещё неделю назад получил скидку.

0
Dakini

Когда эта шкура его уже взломает?

0
Lelik_mc_kawai

Dead Island 2 имеет скидку только на стандартное издание, к сожалению! так что информация не точная"

0