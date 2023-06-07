Зомби-экшен Dead Island 2 получает первую скидку на всех платформах ©

Спустя чуть больше месяца после официального релиза долгожданного сиквела Dead Island, цена на игру была снижена. В Deep Silver, которая выступает издателем игры во всем мире, решили по-особенному отметить начало летнего сезона. Компания объявила о первой скидке для Dead Island 2, что является хорошим шансом для всех желающих начать прохождение нового зомби-экшена уже сейчас.

Первая скидка на Dead Island 2 получилась не слишком большой, однако она коснулась абсолютно всех платформ. Прямо сейчас зомби-экшен можно приобрести на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X и ПК через Epic Games Store сэкономив 20% от оригинального ценника. Акция на игру продлится еще неделю, скидка будет действовать до 13 июня на консолях и 15 июня на ПК.

Dead Island 2 отправляет игроков в солнечный Лос-Анджелес, который был практически уничтожен из-за настоящего зомби-апокалипсиса. Теперь выживания жителей города и всего мира будет зависеть от вас и нескольких других людей, устойчивых к зомби-вирусу. Вы сможете выбрать одного шесть играбельных героев, взять оружия и приняться за прямое уничтожение зомби в поисках лекарства.