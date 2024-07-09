Порция свежих скриншотов зомби-экшена Dead Rising Deluxe Remaster

В этой видеоигре игрок погружается в мир, где обычный торговый центр превращается в арену борьбы за выживание. Главный герой, фотожурналист Фрэнк Вест, оказывается в эпицентре зомби-апокалипсиса в небольшом городке. То, что начиналось как обычное журналистское расследование, быстро превращается в кошмар наяву.

Игровой процесс разворачивается в масштабном торговом комплексе, ставшем временным убежищем для Фрэнка. Однако безопасность этого места оказывается иллюзорной. Игроку предстоит не только бороться с нескончаемым потоком живых мертвецов, но и раскрыть тайну, стоящую за этой ужасающей эпидемией.

Уникальность игры заключается в её временной механике. Игровые сутки проходят за два часа реального времени, а всё действие охватывает 72 часа. Время в игре течёт непрерывно, независимо от действий игрока, что создаёт дополнительное напряжение и требует тщательного планирования. А с наступлением ночи зомби становятся агрессивнее и быстрее, что значительно усложняет выживание.

Торговый центр предоставляет игроку широкий спектр возможностей для выживания. Здесь можно найти всё: от продуктов питания для восстановления здоровья до импровизированного оружия и транспортных средств.

Игра отличается нелинейностью и предоставляет игроку свободу действий. Однако эта свобода сопряжена с ответственностью: ключевые события происходят в определённое время в конкретных местах, и игрок рискует пропустить важные сюжетные повороты, если окажется не в то время и не в том месте.

Система сохранений добавляет дополнительный уровень сложности. Игрок ограничен одним слотом для сохранения, что придаёт каждому решению особый вес. Ошибки нельзя просто отменить, загрузив предыдущее сохранение — приходится либо начинать заново, сохранив прогресс развития персонажа, либо продолжать игру, несмотря на неудачные решения.

После завершения основной сюжетной линии игра не заканчивается. Игрок получает доступ к дополнительному режиму, где у него есть ещё сутки на разрешение оставшихся загадок. А для самых стойких предусмотрен режим бесконечного выживания, где главная цель — продержаться как можно дольше в условиях постоянно ухудшающейся ситуации.