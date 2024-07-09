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Dead Rising 08.08.2006
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Песочница
8 332 оценки

Порция свежих скриншотов зомби-экшена Dead Rising Deluxe Remaster

Gutsz
Новости

Весьма неожиданный ремастер зомби-экшена Dead Rising обещает порадовать поклонников жанра уже осенью этого года. В обновленном издании игроков ждет значительно улучшенная графика, которая была воссоздана в движке RE ENGINE по образу оригинального проекта 2006 года. Насколько сильно улучшилась визуальная часть проекта, можно понять по новым скриншотам с демонстрацией особенностей Dead Rising Deluxe Remaster.

+ ещё 3 картинки

Новые скриншоты обновленной версии Dead Rising были найдены на официальном сайте игры. Разработчики переработали с нуля модели всех ключевых персонажей, а также позаботились о детализации зомби. Свою долю улучшений также получили локации и второстепенное окружение, которое теперь значительно прибавило в реалистичности.

Dead Rising Deluxe Remaster станет доступен для игры уже 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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