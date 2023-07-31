Представлен прототип фигурки Айзека Кларка из ремейка Dead Space ©

В рамках фестиваля GoodSmile Summer Fest состоялся показ прототипа ранее анонсированной фигурки Айзека Кларка из Dead Space. Айзек представлен в обновленном костюме, который можно увидеть в ремейке космического хоррора Dead Space (2023). Новая броня - приятный штрих, а плазменный резак в его руке - идеальное решение, благодаря которому эта фигурка будет прекрасно смотреться в любой игровой коллекции. О сроках появления фигурки в продаже и ее стоимости, увы, информации пока нет.

В 2508 году 43-летний Айзек Кларк и представить себе не мог, на что он обрекает себя, отправляясь на помощь кораблю USG Ishimura, подавшему сигнал бедствия. По прибытии на корабль Айзек выясняет, что экипаж корабля был уничтожен или заражен инопланетным вирусом. Кроме того, на борту корабля также находится его напарница Николь, что вынуждает Айзека искать ответы на вопросы, применяя все возможные средства для выживания.

Ремейк Dead Space вышел 27 января 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.