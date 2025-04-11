Слух: Джеймс Ван станет режиссером фильма по Dead Space

Киноинсайдер MyTimeToShineHello сообщает о том, что студия Warner Bros. работает над созданием экранизации Dead Space.
По данным инсайдера, режиссером предстоящего фильма станет Джеймс Ван, который ранее уже отметился работой над такими хоррорами как "Пила", "Астрал", "Заклятие", "Злое" и рядом других фильмов.
Сообщается, что над сценарием работает Грегори Уэлдман, который ранее работал над сериалом "Области тьмы". Дата выхода фильма на данный момент неизвестна.
вот только сюжеты про какой-то там инопланетный артефакт были актуальны где-то в начале 2000-ных, сейчас же это примитивно
Режиссеру не обязательно игру переснимать дословно! Сама тема про мертвый космос крутая,есть где разгуляться и в любую сторону! Главное чтобы у фильма было свое направление и не получился второй Чужой из этого!!!