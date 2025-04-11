Слух: Джеймс Ван станет режиссером фильма по Dead Space

Киноинсайдер MyTimeToShineHello сообщает о том, что студия Warner Bros. работает над созданием экранизации Dead Space.

По данным инсайдера, режиссером предстоящего фильма станет Джеймс Ван, который ранее уже отметился работой над такими хоррорами как "Пила", "Астрал", "Заклятие", "Злое" и рядом других фильмов.

Сообщается, что над сценарием работает Грегори Уэлдман, который ранее работал над сериалом "Области тьмы". Дата выхода фильма на данный момент неизвестна.