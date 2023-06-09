В Digital Foundry повторно протестировали проблемные ПК-порты - Серьезно улучшили только Forspoken

Последние месяцы были отмечены очень плохо выполненными портами для ПК, такими как Forspoken, Returnal, The Callisto Protocol или ремейк Dead Space. Редакторы DigitalFoundry решили посмотреть, будут ли такие игры после многочисленных обновлений лучше работать на ПК.
DigitalFoundry начнет свой анализ с одного из самых неудачных портов последних месяцев. The Callisto Protocol. Оказалось, что благодаря обновлениям игра стала заметно лучше работать на ПК. В ходе тестирования частота кадров увеличилась с 35 до 40 кадров в секунду на аппаратной конфигурации редактора при включенной трассировке лучей. Без трассировки лучей игра также ведет себя лучше, но на слабых процессорах игра все равно сопровождается микрозаиканиями.
Dead Space Remake - это большое разочарование. Игра не получила важного обновления на ПК (похоже, EA не намерена дальше улучшать производство) и по-прежнему страдает от микрофризов на немного более слабых процессорах. В то же время, в некоторых ситуациях у игры все еще есть проблемы с компиляцией шейдеров.
Returnal, после нескольких патчей, все еще "страдает" от не самой качественной реализации FSR 2 и XeSS, как показывают редакторы на 8:40 видео. Мало что изменилось и в плане производительности игры на ПК. В игре по-прежнему наблюдаются небольшие падения частоты кадров в тех местах, которые присутствовали в релизной версии.
В случае с Forspoken, обновления значительно улучшили качество текстур на ПК на некоторых видеокартах, благодаря чему игра выглядит намного лучше. Скорость загрузки/потока текстур также была значительно улучшена. Разработчики также улучшили частоту кадров в игре примерно на 30% на игровых ПК среднего уровня. Реализация XeSS также выглядит значительно лучше.
В видеоролике DigitalFoundry именно разработчики Forspoken удостоились наивысшей похвалы, поскольку они добились наибольшего прогресса в работе над ошибками.
У тут уже всё ясно, как говорится "зачем чинить игру если она уже сполна окупилась".
Вон некст ген патч ведьмака 3 тоже по сей день сломанный, но там хоть никто деньги не брал за этот кривой сборник модов (единственный + озвучку починили). И того, ведя отсчёт с осени прошлого года, единственная популярная AAA, которая вышла в плачевном состоянии, а потом её привели в более-менее играбельное состояние это hogwarts legacy. Но тут возможно дело в том, что её все равно бы пришлось чинить к выходу для консолей предыдущего поколения. Так что даже её брать в расчёт не хочется.
Я был из тех людей, которые отстаивали позицию, что это временная тенденция. Постковид, резкое увеличение бюджетов и контроля из вне, новые технологии и стандарты качества, так ещё и переход на новое поколение. Конечно я до сих пор считаю это главными причинами нынешней ситуации, но пока народ очень выборочно рефандит и предзаказывает всё больше и чаще, едва ли что-то поменяется к лучшему.
сомнительно оправдывать ведьмака за то что "не брали денег", они строили на этом ажиотаж и провоцировали новых людей на покупку
с каких пор каллисто это порт?
Dead Space плохой порт? Очень странно, но с последним патчем игра более чем стабильна была. Играл на релизе в т.ч., поэтому могу сравнить с тем, что сейчас.
не знаю фризы как были так и остались у меня