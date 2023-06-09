В Digital Foundry повторно протестировали проблемные ПК-порты - Серьезно улучшили только Forspoken ©

Последние месяцы были отмечены очень плохо выполненными портами для ПК, такими как Forspoken, Returnal, The Callisto Protocol или ремейк Dead Space. Редакторы DigitalFoundry решили посмотреть, будут ли такие игры после многочисленных обновлений лучше работать на ПК.

DigitalFoundry начнет свой анализ с одного из самых неудачных портов последних месяцев. The Callisto Protocol. Оказалось, что благодаря обновлениям игра стала заметно лучше работать на ПК. В ходе тестирования частота кадров увеличилась с 35 до 40 кадров в секунду на аппаратной конфигурации редактора при включенной трассировке лучей. Без трассировки лучей игра также ведет себя лучше, но на слабых процессорах игра все равно сопровождается микрозаиканиями.

Dead Space Remake - это большое разочарование. Игра не получила важного обновления на ПК (похоже, EA не намерена дальше улучшать производство) и по-прежнему страдает от микрофризов на немного более слабых процессорах. В то же время, в некоторых ситуациях у игры все еще есть проблемы с компиляцией шейдеров.

Returnal, после нескольких патчей, все еще "страдает" от не самой качественной реализации FSR 2 и XeSS, как показывают редакторы на 8:40 видео. Мало что изменилось и в плане производительности игры на ПК. В игре по-прежнему наблюдаются небольшие падения частоты кадров в тех местах, которые присутствовали в релизной версии.

В случае с Forspoken, обновления значительно улучшили качество текстур на ПК на некоторых видеокартах, благодаря чему игра выглядит намного лучше. Скорость загрузки/потока текстур также была значительно улучшена. Разработчики также улучшили частоту кадров в игре примерно на 30% на игровых ПК среднего уровня. Реализация XeSS также выглядит значительно лучше.

В видеоролике DigitalFoundry именно разработчики Forspoken удостоились наивысшей похвалы, поскольку они добились наибольшего прогресса в работе над ошибками.