Вернитесь в Dead Space с новой фигуркой Айзека Кларка от Good Smile Company ©

В рамках своей линии Pop Up Parade студия Good Smile Company представляет игроманам отличную фигурку Айзека Кларка по мотивам ремейка Dead Space.

При создании фигурки Dead Space Issac Clarke Pop Up Parade были использованы множество деталей: от нанесения на броню следов выветривания до блеска доспехов и даже свечения индикатора здоровья. Новая броня - отличный штрих, а плазменный резак в его руке - отличный аксессуар, который сделает эту фигурку достойной внимания в любой игровой коллекции.

Фанаты Dead Space могут сделать предварительный заказ на фигурку Айзека в интернет-магазине Goodsmile по цене $34.99, а релиз намечен на 4 квартал 2023 года.