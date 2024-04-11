EA опровергла слухи об отмене ремейка Dead Space 2 - игра не разрабатывалась. Джейсон Шрайер подтвердил эту информацию

EA опровергла сообщения о том, что ремейк Dead Space 2 находился в разработке, прежде чем был отменен, а представитель компании сообщил IGN: «Обычно мы не комментируем слухи, но эта история не имеет под собой никаких оснований».

Комментарии EA последовали за сообщениями Джеффа Грабба, который утверждал, что EA Motive работала над концепцией Dead Space 2, но в конечном итоге она была отложена из-за плохих продаж ремейка первой части. Однако представители IGN уточнили, что EA Motive никогда не рассматривала ремейк Dead Space 2.

Джейсон Шрайер, журналист Bloomberg, подтвердил слова EA, сообщив, что компания во второй раз заморозила серию Dead Space, несмотря на релиз в прошлом году получившего признание критиков ремейка, который, казалось, дал новую жизнь проблемной франшизе видеоигр.

Хотя новость о том, что научно-фантастическая серия ужасов была отложена на полку, появилась на этой неделе, по словам людей, знакомых с проектом, EA приняла решение еще прошлой весной. Надежды EA на новую игру Dead Space рухнули после того, как продажи ремейка не оправдали ожиданий компании.

После завершения ремейка Dead Space, выпущенного в январе 2023 года, небольшая команда Motive, дочерней компании Electronic Arts, провела несколько месяцев, обдумывая идеи для новой части серии. Но этим планам так и не был дан зеленый свет, и они провалились, прежде чем смогли зайти очень далеко. С прошлого лета эта команда вместо этого изучала другие идеи, в то время как основная часть разработчиков, работавших над Dead Space, перешла в другие проекты.