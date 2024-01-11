Anicorn в сотрудничестве с Kojima Productions выпустит наручные часы в стиле Death Stranding

Если вы являетесь поклонником Хидео Кодзимы и особенно Сэма Портера Бриджеса, то эта новость наверняка вас очень обрадует. Компания Anicorn Watch совместно с Kojima Productions анонсировала Reverse Trike Time, официальные наручные часы по Death Stranding. Это очень красивый аксессуар, чем-то отдаленно напоминающий девайс, что носит с собой главный герой.

Впрочем, если честно, больше всего в глаза бросается именно кейс. Маленький серебристый кейс с традиционными "хрупкими" ленточками, выполненный в стиле посылок, которые Сэм доставлял в игре. Что касается самих часов, то их основные цвета - синий, белый и красный. На циферблате нанесены логотипы Special Delivery Team и BRIDGES. Также в часах используется всего одна стрелка для индикации минут - актуальное время отражается на отдельном экране.

В продаже часы появятся 16 января, но цена пока неизвестна. Впрочем, если принять во внимание цены на другие продукты бренда, они должны стоить от $500 до $900.