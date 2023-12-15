Death Stranding Director's Cut появится на устройствах iOS в конце января 2024 года

Официальная дата выхода ожидаемой iOS-версии эпического боевика Хидео Кодзимы Death Stranding Director's Cut наконец-то назначена на 31 января 2024 года. Ранее предполагалось, что игра выйдет до конца 2023 года.
Death Stranding с загадочными существами, отдаленными походами по труднопроходимым ландшафтам и звездным актерским составом обещает стать одним из крупнейших игровых событий для iOS в следующем году.
Death Stranding впервые была выпущена в 2019 году для PlayStation, а в 2021 году последовала расширенная режиссерская версия, в которую были добавлены новые сюжетные миссии и игровая механика. Версия для iOS будет включать в себя весь дополнительный контент «Режиссерской версии».
Вы играете за Сэма Бриджеса, агента по доставке, путешествующего по руинам постапокалиптической Америки, наводненной сверхъестественными существами. Человечество отступило в изолированные города, и вы бросаете вызов пустоши, чтобы воссоединить выживших через высокотехнологичную распределительную сеть.
Теперь все курьеры Яндекса смогут играть в DS, пока доставляют заказ. Кккомбо!!!
А Андроиды сосут бибу?
Получается да. Но от себя скажу, что и ладно. На телефоне прикольно в стратежки играть по типу Total War и Xcom, а вот подобные бродилки, это мазохизм. Да, есть геймпады на телефоны, но для меня это аутизм.
P.S. Говорит человек, который прошел полностью Half-Life на телефоне и GTA Vice City.
Total war на телефоне? Ты мазохист что ли?))
Он реализован удобно и играется интересно. Для меня это удобнее, чем играть в шутаны на сенсоре или геймпаде.