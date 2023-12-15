Death Stranding Director's Cut появится на устройствах iOS в конце января 2024 года

Официальная дата выхода ожидаемой iOS-версии эпического боевика Хидео Кодзимы Death Stranding Director's Cut наконец-то назначена на 31 января 2024 года. Ранее предполагалось, что игра выйдет до конца 2023 года.

Death Stranding с загадочными существами, отдаленными походами по труднопроходимым ландшафтам и звездным актерским составом обещает стать одним из крупнейших игровых событий для iOS в следующем году.

Death Stranding впервые была выпущена в 2019 году для PlayStation, а в 2021 году последовала расширенная режиссерская версия, в которую были добавлены новые сюжетные миссии и игровая механика. Версия для iOS будет включать в себя весь дополнительный контент «Режиссерской версии».

Вы играете за Сэма Бриджеса, агента по доставке, путешествующего по руинам постапокалиптической Америки, наводненной сверхъестественными существами. Человечество отступило в изолированные города, и вы бросаете вызов пустоши, чтобы воссоединить выживших через высокотехнологичную распределительную сеть.