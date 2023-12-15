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Death Stranding 08.11.2019
Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 440 оценок

Death Stranding Director's Cut появится на устройствах iOS в конце января 2024 года

monk70
Новости

Официальная дата выхода ожидаемой iOS-версии эпического боевика Хидео Кодзимы Death Stranding Director's Cut наконец-то назначена на 31 января 2024 года. Ранее предполагалось, что игра выйдет до конца 2023 года.

Death Stranding с загадочными существами, отдаленными походами по труднопроходимым ландшафтам и звездным актерским составом обещает стать одним из крупнейших игровых событий для iOS в следующем году.

Death Stranding впервые была выпущена в 2019 году для PlayStation, а в 2021 году последовала расширенная режиссерская версия, в которую были добавлены новые сюжетные миссии и игровая механика. Версия для iOS будет включать в себя весь дополнительный контент «Режиссерской версии».

Вы играете за Сэма Бриджеса, агента по доставке, путешествующего по руинам постапокалиптической Америки, наводненной сверхъестественными существами. Человечество отступило в изолированные города, и вы бросаете вызов пустоши, чтобы воссоединить выживших через высокотехнологичную распределительную сеть.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Сyberpunk

Теперь все курьеры Яндекса смогут играть в DS, пока доставляют заказ. Кккомбо!!!

6
cuckold

А Андроиды сосут бибу?

-4
Алан Битаров

Получается да. Но от себя скажу, что и ладно. На телефоне прикольно в стратежки играть по типу Total War и Xcom, а вот подобные бродилки, это мазохизм. Да, есть геймпады на телефоны, но для меня это аутизм.

P.S. Говорит человек, который прошел полностью Half-Life на телефоне и GTA Vice City.

0
kolinmah Алан Битаров

Total war на телефоне? Ты мазохист что ли?))

0
Алан Битаров kolinmah

Он реализован удобно и играется интересно. Для меня это удобнее, чем играть в шутаны на сенсоре или геймпаде.

-1