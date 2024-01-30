Death Stranding вышла на iPhone 15 Pro и iPad - в том числе и в России

В App Store и Mac App Store стала доступна Death Stranding Director's Cut. Ее могут приобрести обладатели iPhone 15 Pro, iPad на базе чипов M1/M2 и Mac. Она обойдется российским пользователям в 1790 рублей.
Покупатели получат универсальную версию, которая будет работать как на iPhone, так и на iPad и Mac. Сохранения можно будет перенести между платформами. Заявлена поддержка русского языка. Размер установочного файла — 1,79 ГБ, но на устройстве игра займет 77 ГБ.
Death Stranding уже протестировали на iPhone 15 Pro. У игры есть регулярные просадки ниже 30 FPS, однако играть вполне комфортно.
Ранее на iPhone 15 вышли Resident Evil Village и ремейк Resident Evil 4.
прощай АККУМ!!!! да ещё и мыльцо ММММ
Слишком дорогое удовольствия для игр.
хорошее начало, главное не забрасывать и может лет через 5-10 на мобилках будет больше полноценных игр
А нужны ли вообще мобилкам полноценные игры? По мне так для этого подходят вполне устройства вроде стим дека, а мобилка должна все же оставаться мобилкой.
Проблема в том, что подавляющему большинству пользователей смартфонов вообще не нужно ничего кроме камеры, интернета, звонилки, мессенджеров, ютуба и бытовых прог типа онлайн банкинга, парковки и тд)
Но нынче модно впихивать в смартфон вообще все на свете и нам втюхивают лопаты с диким горячим процессором, огромным экраном, какими то там испарительными камерами и прочей туфтой которая нахрен никому не нужна.
У меня на ноуте с GTX 1050 игра идет лучше с фпс не ниже 30 в катсценах, а в свободном перемещении спокойно выдает 60 фпс за исключением городов (Все на низких, 1080р и FSR 2.0 Баланс). Ноут причем стоил тогда около 50к, а Iphone новый стоит под 100к. И выглядит картинка кстати лучше, чем на айфоне. Да, мыло тоже есть, но оно не так сильно бросается в глаза, чем на видео.
Я правильно понимаю, что длительная игровая сессия доступна только из криокамеры?)
Довольно не очень Apple пытается оправдаться за пересадку на Type C.