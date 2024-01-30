Death Stranding вышла на iPhone 15 Pro и iPad - в том числе и в России

В App Store и Mac App Store стала доступна Death Stranding Director's Cut. Ее могут приобрести обладатели iPhone 15 Pro, iPad на базе чипов M1/M2 и Mac. Она обойдется российским пользователям в 1790 рублей.

Покупатели получат универсальную версию, которая будет работать как на iPhone, так и на iPad и Mac. Сохранения можно будет перенести между платформами. Заявлена поддержка русского языка. Размер установочного файла — 1,79 ГБ, но на устройстве игра займет 77 ГБ.

Death Stranding уже протестировали на iPhone 15 Pro. У игры есть регулярные просадки ниже 30 FPS, однако играть вполне комфортно.

Ранее на iPhone 15 вышли Resident Evil Village и ремейк Resident Evil 4.