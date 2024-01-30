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Death Stranding 08.11.2019
Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 512 оценок

Death Stranding вышла на iPhone 15 Pro и iPad - в том числе и в России

Simple Jack
Новости

В App Store и Mac App Store стала доступна Death Stranding Director's Cut. Ее могут приобрести обладатели iPhone 15 Pro, iPad на базе чипов M1/M2 и Mac. Она обойдется российским пользователям в 1790 рублей.

Покупатели получат универсальную версию, которая будет работать как на iPhone, так и на iPad и Mac. Сохранения можно будет перенести между платформами. Заявлена поддержка русского языка. Размер установочного файла — 1,79 ГБ, но на устройстве игра займет 77 ГБ.

Death Stranding уже протестировали на iPhone 15 Pro. У игры есть регулярные просадки ниже 30 FPS, однако играть вполне комфортно.

Ранее на iPhone 15 вышли Resident Evil Village и ремейк Resident Evil 4.

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-7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BushmasterFireArms

прощай АККУМ!!!! да ещё и мыльцо ММММ

3
kotasha

Слишком дорогое удовольствия для игр.

2
Zlobin_Evgeny

хорошее начало, главное не забрасывать и может лет через 5-10 на мобилках будет больше полноценных игр

0
Floww

А нужны ли вообще мобилкам полноценные игры? По мне так для этого подходят вполне устройства вроде стим дека, а мобилка должна все же оставаться мобилкой.

Проблема в том, что подавляющему большинству пользователей смартфонов вообще не нужно ничего кроме камеры, интернета, звонилки, мессенджеров, ютуба и бытовых прог типа онлайн банкинга, парковки и тд)

Но нынче модно впихивать в смартфон вообще все на свете и нам втюхивают лопаты с диким горячим процессором, огромным экраном, какими то там испарительными камерами и прочей туфтой которая нахрен никому не нужна.

0
Алан Битаров

У меня на ноуте с GTX 1050 игра идет лучше с фпс не ниже 30 в катсценах, а в свободном перемещении спокойно выдает 60 фпс за исключением городов (Все на низких, 1080р и FSR 2.0 Баланс). Ноут причем стоил тогда около 50к, а Iphone новый стоит под 100к. И выглядит картинка кстати лучше, чем на айфоне. Да, мыло тоже есть, но оно не так сильно бросается в глаза, чем на видео.

0
Floww

Я правильно понимаю, что длительная игровая сессия доступна только из криокамеры?)

0
РикоЧико

Довольно не очень Apple пытается оправдаться за пересадку на Type C.

0