Digital Foundry проанализировали Death Stranding для iPhone 15 Pro

Death Stranding: Director's Cut дебютировала несколько дней назад на iPhone 15 Pro, и Digital Foundry сочли целесообразным провести технический анализ игры, включая сравнение видео с предыдущими версиями.

Выпущенная в App Store 30 января этого года игра Death Stranding: Director's Cut является частью линейки «невозможных преобразований», которые Apple внедряет в свои новые устройства, чтобы продемонстрировать мощь и перезапустить мобильные игры, хотя пока дела у вас идут не совсем идеально.

В этом случае игра во многом похожа на версию для PS4, несмотря на некоторые графические упрощения, которые, однако, действительно трудно уловить на экране смартфона. В целом над эффектами поработали неплохо.

Естественно, ценой такого опыта на iPhone 15 Pro является более низкое разрешение, в данном случае динамическое со средним разрешением 400p, но без ускоренного масштабирования технологии MetalFX, которое имело большое значение для конверсий Resident Evil.

Цель Death Stranding: Director's Cut на iPhone 15 Pro — 30 кадров в секунду, но в ряде случаев в игре наблюдаются признаки явных падений и сильных подтормаживаний, особенно когда действие на экране становится хаотичным.

Сенсорное управление здесь также оказалось посредственным, и поэтому удачно, что можно подключить контроллер Bluetooth, чтобы получить впечатления, с этой точки зрения очень близкие к оригиналу на консоли.