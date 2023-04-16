Death Stranding 08.11.2019
8 2 048 оценок

Фанаты называют Death Stranding лучшей и худшей игрой, в которую они когда-либо играли

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R_Mor
Новости

Разработка Death Stranding 2 идет полным ходом, в то время как первая игра по-прежнему вызывает целую смесь эмоций.

Хотя фанаты, возможно, с нетерпением ждут выхода игры, сиквел, скорее всего, еще далеко. Озвучивание обычно происходит на ранних стадиях разработки игры, поэтому, вероятно, предстоит еще достаточно много работы, так что предположения о том, что DS2 может выйти в 2024 или даже 2025 году, не исключены. Между тем, недавнее сообщение на Reddit, посвященное первой игре, взорвало интернет, поскольку оно показывает, насколько противоречивы отношения игроков к ней.

"Лучшая и худшая игра, в которую я когда-либо играл", - гласит сообщение на популярном игровом сабреддите, которое за день набрало тысячи лайков и сотни комментариев. Он подробно объяснил, что имел в виду.

Мои чувства не могли быть более смешанными по поводу этой игры. Я начал смеяться над ее нелепостью, затем провел 40 часов, доставляя посылки и улучшая дороги, и, наконец, полностью потерялся в 3+ часовой концовке. Это смесь гениальности и бессмысленного потворства.

Далее он похвалил музыку, режиссуру, декорации, построение мира и игру актеров, а также визуальную красоту игры. Но при этом он считает управление невероятно неуклюжим, а сюжет "болезненно запутанным". Такая честная оценка, похоже, дала повод многим другим высказать свои противоречивые мысли.

Один из популярных комментариев, набравший более 3 000 лайков, добавил

Это самый дерзкий, самый запутанный, странный, причудливый, кусок мусора, которым я когда-либо наслаждался каждую минуту. Каждый должен в нее поиграть, но я бы никому ее не рекомендовал.

Кодзима умеет вызывать такие эмоции, и его игры уже вызывали подобную реакцию. В серии Metal Gear Solid рецензенты хвалили японского разработчика за его амбиции, указывая на его мета-приемы и изобретательный геймплей, но в то же время обращали внимание на его излишества, причем амбиции иногда, казалось, зашкаливали, особенно когда речь шла о тематических и сюжетных отступлениях. Например, кат-сцены Metal Gear Solid 2 могут продолжаться и продолжаться. Но, как намекает один из комментаторов в этой теме, великое искусство не всегда является самым приятным.

Заставлял себя в течение 6 часов. Не мог оторваться еще 50. Хотел бы я забыть историю и пережить ее впервые снова, невероятное, но вызывающее разногласия произведение искусства.

Создание оригинальной игры с таким уровнем успеха, как Death Stranding, — немалый подвиг, и это свидетельствует о режиссерском таланте Кодзимы, найдя отклик у стольких людей, но будем надеяться, что ее продолжение сгладит некоторые из наиболее раздражающих аспектов ее предшественницы.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Отличная , красивая , медитативная игра с глубоким сюжетом.

12
Oscilograf

Ну, местами нудноватая, когда пытаешься 100500 хрупких посылок протащить в метель по горам на грузовике чтоб получить пятую звездочку, но в целом и правда крайне необычный сеттинг и интересный сюжет, не проходняк. Такие игры запоминаются надолго.

4
Trofikus

Поиграл часика три, не зашла как-то. На вкус и цвет фломастеры разные.

4
Slayer1993

Как бы там ни было, это в кои-то веки игра, в которой нужно помогать людям, а не соревноваться.Ну и ещё это тот случай, когда сюжет никак не конфликтует с геймплеем.

3
DeathStroke7

Сюжет, персонажи, кат сцены одни из лучших что я видел в играх... но гэймплей доставщика это просто нудятина, которая еще и растянута на 50 часов. Поэтому пробежал от кат сцен до кат сцен с трейнером.

2
muxamor2011

хз. по моему вся фишка игры как раз в геймплее. в его необычности. сюжет же и персонажи имхо весьма посредственны и довольно часто плещут тупостью.

0
Сyberpunk

Худшей её называют только те, кто не понял замысел Гения! и их точно не назовешь фанатами.

0
FRentertainment2

Слово "гений" возьми в кавычки, так будет правильнее.

0
romero52

Несколько треков помню добавил в трек лист.

0
Uilenspiegel

Кодзима как всегда умудрился удивить.

0
РикоЧико

Только Кодзима может сделать симулятор экстремальных видов спорта интересным занятием.

0
AGS37

поиграв на раздаче в EGS (единственная игра в которую я играл в том лаунчере) мне игра в целом понравилась, НО там важно чтобы была связь между игроками (первые 3 дня какие-то ошибки сервера были и была большая разница что я играл полностью один и когда всякие мосты и техника стала появляться от других игроков)
ну и ещё я проходил с читами и быстро всё строил и крафтил что помогло не тянуть прохождение хотя при этом почти у всех 5* наполучал и все дороги строил

т.е. сюжет хороший, но геймплей требует других игроков и нудноватый без читов

0
Janekste

Игра гениальна без вопросов. Было бы странно, если бы люди не сомневались в гениальности сего творения. Так и рождают шедевры, благодаря сомнениям.

0
Dark446

Кто подскажет, сильно ли отличается геймплей DS если играть на купленой версии (тобишь будут появляться всякие архитектурные решения других игроков) и если играть на пиратке (то есть оффлайн)? Имеется ввиду сильно ли влияют на прохождение и удобство чужие вещи и постройки?

0
-zotik-

В игре явно что то есть. Мне нравилось доставлять грузы, катсцены сделаны на высшем уровне. Сюжет тупой до ужаса не интересный. Но мне игра зашла)

-1
digitalkid

А теперь убираем из неё катсцены и имя Кодзимы. Остается гемплей. И как оно?)

-1
Slayer1993 digitalkid

А зачем убирать из неё катсцены?

0
-zotik- digitalkid

получится как Elite Dangerous и меня устраивает, да и сюжет убрать тот же ответ

1
muxamor2011 digitalkid

Для меня ничего не изменится. все так же и останется весьма средней игрой с очень не типичным геймплеем. правда без Кадзимы весь тот абсурд в виде дедмена, нигера в маске, ББ и т. д. будет выглядеть еще большим абсурдом.

0
Janekste digitalkid

Фильмы наверное тоже смотришь с вырезанными сценами диалогов? Остается только действие. И как оно?

0
awareness of greatness

Симулятор дальнобойщика правильно будет или доставщика намазанный толстым слоем кинца, когда это треш считался лучшей игрой, симуляторы всегда были на дне игровой индустрии

-2
Real Slim Shady

Мне кажется эти обзоры писали Шизы. На мой взгляд Death Stranding это игра которая прямо показывает геймплей всех игр с открытым миром, где ты просто управляешь персонажем и идешь с одной точки на другую, активируя катсцены, изучая сюжет. Все игры в основном так и устроены, в Death Stranding это буквально вывернул наружу. А весь бред этих отзовиков звучит как сочинение первоклассника про то как он провел лето - вроде норм, вроде скучал по школе, а вроде и хочется опять на каникулы, а вроде и учится надо..

-5