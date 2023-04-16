Фанаты называют Death Stranding лучшей и худшей игрой, в которую они когда-либо играли ©

Разработка Death Stranding 2 идет полным ходом, в то время как первая игра по-прежнему вызывает целую смесь эмоций.

Хотя фанаты, возможно, с нетерпением ждут выхода игры, сиквел, скорее всего, еще далеко. Озвучивание обычно происходит на ранних стадиях разработки игры, поэтому, вероятно, предстоит еще достаточно много работы, так что предположения о том, что DS2 может выйти в 2024 или даже 2025 году, не исключены. Между тем, недавнее сообщение на Reddit, посвященное первой игре, взорвало интернет, поскольку оно показывает, насколько противоречивы отношения игроков к ней.

"Лучшая и худшая игра, в которую я когда-либо играл", - гласит сообщение на популярном игровом сабреддите, которое за день набрало тысячи лайков и сотни комментариев. Он подробно объяснил, что имел в виду.

Мои чувства не могли быть более смешанными по поводу этой игры. Я начал смеяться над ее нелепостью, затем провел 40 часов, доставляя посылки и улучшая дороги, и, наконец, полностью потерялся в 3+ часовой концовке. Это смесь гениальности и бессмысленного потворства.

Далее он похвалил музыку, режиссуру, декорации, построение мира и игру актеров, а также визуальную красоту игры. Но при этом он считает управление невероятно неуклюжим, а сюжет "болезненно запутанным". Такая честная оценка, похоже, дала повод многим другим высказать свои противоречивые мысли.

Один из популярных комментариев, набравший более 3 000 лайков, добавил

Это самый дерзкий, самый запутанный, странный, причудливый, кусок мусора, которым я когда-либо наслаждался каждую минуту. Каждый должен в нее поиграть, но я бы никому ее не рекомендовал.

Кодзима умеет вызывать такие эмоции, и его игры уже вызывали подобную реакцию. В серии Metal Gear Solid рецензенты хвалили японского разработчика за его амбиции, указывая на его мета-приемы и изобретательный геймплей, но в то же время обращали внимание на его излишества, причем амбиции иногда, казалось, зашкаливали, особенно когда речь шла о тематических и сюжетных отступлениях. Например, кат-сцены Metal Gear Solid 2 могут продолжаться и продолжаться. Но, как намекает один из комментаторов в этой теме, великое искусство не всегда является самым приятным.

Заставлял себя в течение 6 часов. Не мог оторваться еще 50. Хотел бы я забыть историю и пережить ее впервые снова, невероятное, но вызывающее разногласия произведение искусства.

Создание оригинальной игры с таким уровнем успеха, как Death Stranding, — немалый подвиг, и это свидетельствует о режиссерском таланте Кодзимы, найдя отклик у стольких людей, но будем надеяться, что ее продолжение сгладит некоторые из наиболее раздражающих аспектов ее предшественницы.