Фанаты называют Death Stranding лучшей и худшей игрой, в которую они когда-либо играли

Разработка Death Stranding 2 идет полным ходом, в то время как первая игра по-прежнему вызывает целую смесь эмоций.
Хотя фанаты, возможно, с нетерпением ждут выхода игры, сиквел, скорее всего, еще далеко. Озвучивание обычно происходит на ранних стадиях разработки игры, поэтому, вероятно, предстоит еще достаточно много работы, так что предположения о том, что DS2 может выйти в 2024 или даже 2025 году, не исключены. Между тем, недавнее сообщение на Reddit, посвященное первой игре, взорвало интернет, поскольку оно показывает, насколько противоречивы отношения игроков к ней.
"Лучшая и худшая игра, в которую я когда-либо играл", - гласит сообщение на популярном игровом сабреддите, которое за день набрало тысячи лайков и сотни комментариев. Он подробно объяснил, что имел в виду.
Мои чувства не могли быть более смешанными по поводу этой игры. Я начал смеяться над ее нелепостью, затем провел 40 часов, доставляя посылки и улучшая дороги, и, наконец, полностью потерялся в 3+ часовой концовке. Это смесь гениальности и бессмысленного потворства.
Далее он похвалил музыку, режиссуру, декорации, построение мира и игру актеров, а также визуальную красоту игры. Но при этом он считает управление невероятно неуклюжим, а сюжет "болезненно запутанным". Такая честная оценка, похоже, дала повод многим другим высказать свои противоречивые мысли.
Один из популярных комментариев, набравший более 3 000 лайков, добавил
Это самый дерзкий, самый запутанный, странный, причудливый, кусок мусора, которым я когда-либо наслаждался каждую минуту. Каждый должен в нее поиграть, но я бы никому ее не рекомендовал.
Кодзима умеет вызывать такие эмоции, и его игры уже вызывали подобную реакцию. В серии Metal Gear Solid рецензенты хвалили японского разработчика за его амбиции, указывая на его мета-приемы и изобретательный геймплей, но в то же время обращали внимание на его излишества, причем амбиции иногда, казалось, зашкаливали, особенно когда речь шла о тематических и сюжетных отступлениях. Например, кат-сцены Metal Gear Solid 2 могут продолжаться и продолжаться. Но, как намекает один из комментаторов в этой теме, великое искусство не всегда является самым приятным.
Заставлял себя в течение 6 часов. Не мог оторваться еще 50. Хотел бы я забыть историю и пережить ее впервые снова, невероятное, но вызывающее разногласия произведение искусства.
Создание оригинальной игры с таким уровнем успеха, как Death Stranding, — немалый подвиг, и это свидетельствует о режиссерском таланте Кодзимы, найдя отклик у стольких людей, но будем надеяться, что ее продолжение сгладит некоторые из наиболее раздражающих аспектов ее предшественницы.
Отличная , красивая , медитативная игра с глубоким сюжетом.
Ну, местами нудноватая, когда пытаешься 100500 хрупких посылок протащить в метель по горам на грузовике чтоб получить пятую звездочку, но в целом и правда крайне необычный сеттинг и интересный сюжет, не проходняк. Такие игры запоминаются надолго.
Поиграл часика три, не зашла как-то. На вкус и цвет фломастеры разные.
Как бы там ни было, это в кои-то веки игра, в которой нужно помогать людям, а не соревноваться.Ну и ещё это тот случай, когда сюжет никак не конфликтует с геймплеем.
Сюжет, персонажи, кат сцены одни из лучших что я видел в играх... но гэймплей доставщика это просто нудятина, которая еще и растянута на 50 часов. Поэтому пробежал от кат сцен до кат сцен с трейнером.
хз. по моему вся фишка игры как раз в геймплее. в его необычности. сюжет же и персонажи имхо весьма посредственны и довольно часто плещут тупостью.
Худшей её называют только те, кто не понял замысел Гения! и их точно не назовешь фанатами.
Слово "гений" возьми в кавычки, так будет правильнее.
Несколько треков помню добавил в трек лист.
Кодзима как всегда умудрился удивить.
Только Кодзима может сделать симулятор экстремальных видов спорта интересным занятием.
поиграв на раздаче в EGS (единственная игра в которую я играл в том лаунчере) мне игра в целом понравилась, НО там важно чтобы была связь между игроками (первые 3 дня какие-то ошибки сервера были и была большая разница что я играл полностью один и когда всякие мосты и техника стала появляться от других игроков)
ну и ещё я проходил с читами и быстро всё строил и крафтил что помогло не тянуть прохождение хотя при этом почти у всех 5* наполучал и все дороги строил
т.е. сюжет хороший, но геймплей требует других игроков и нудноватый без читов
Игра гениальна без вопросов. Было бы странно, если бы люди не сомневались в гениальности сего творения. Так и рождают шедевры, благодаря сомнениям.
Кто подскажет, сильно ли отличается геймплей DS если играть на купленой версии (тобишь будут появляться всякие архитектурные решения других игроков) и если играть на пиратке (то есть оффлайн)? Имеется ввиду сильно ли влияют на прохождение и удобство чужие вещи и постройки?
В игре явно что то есть. Мне нравилось доставлять грузы, катсцены сделаны на высшем уровне. Сюжет тупой до ужаса не интересный. Но мне игра зашла)
А теперь убираем из неё катсцены и имя Кодзимы. Остается гемплей. И как оно?)
А зачем убирать из неё катсцены?
получится как Elite Dangerous и меня устраивает, да и сюжет убрать тот же ответ
Для меня ничего не изменится. все так же и останется весьма средней игрой с очень не типичным геймплеем. правда без Кадзимы весь тот абсурд в виде дедмена, нигера в маске, ББ и т. д. будет выглядеть еще большим абсурдом.
Фильмы наверное тоже смотришь с вырезанными сценами диалогов? Остается только действие. И как оно?
Симулятор дальнобойщика правильно будет или доставщика намазанный толстым слоем кинца, когда это треш считался лучшей игрой, симуляторы всегда были на дне игровой индустрии
Мне кажется эти обзоры писали Шизы. На мой взгляд Death Stranding это игра которая прямо показывает геймплей всех игр с открытым миром, где ты просто управляешь персонажем и идешь с одной точки на другую, активируя катсцены, изучая сюжет. Все игры в основном так и устроены, в Death Stranding это буквально вывернул наружу. А весь бред этих отзовиков звучит как сочинение первоклассника про то как он провел лето - вроде норм, вроде скучал по школе, а вроде и хочется опять на каникулы, а вроде и учится надо..