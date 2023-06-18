Хидео Кодзима "глубоко вовлечен в производство и сюжет" фильма по Death Stranding ©

Кино- и телеадаптации игр вступили в новую эру критического и коммерческого успеха, и, учитывая, сколько проектов постоянно получают зеленый свет, ясно, что в ближайшие годы их будет намного больше. В декабре прошлого года было объявлено, что фильму «Death Stranding» официально дали зеленый свет, и фильм будет спродюсирован Алексом Лебовичи, а также создателей и режиссером «Death Stranding» Хидео Кодзимой.

Но насколько именно Кодзима собирается участвовать в проекте? Недавно в Твиттере он затронул эту тему и рассказал, какой будет степень его участия — и похоже, что ее будет много. Кодзима говорит, что в его руках находится большинство аспектов кинопроекта, от производства до сюжета и дизайна.

«Просто для ясности, — написал он, — я активно участвую в продюсировании, надзоре, сюжете, внешнем виде, дизайне и содержании экранизации Death Stranding, но не отвечаю за режиссуру».

А кто именно режиссирует фильм? Это еще предстоит выяснить. Подробности о его кастинге также в настоящее время неизвестны, хотя можно предположить, что информация будет объявлена ​​в будущем.

В прошлом году, вскоре после анонса экранизации, Кодзима сказал, что вместо того, чтобы снимать высокобюджетный блокбастер, он и Лебовичи хотели использовать «более артхаусный подход».

Между тем, Kojima Productions в настоящее время также работает над Death Stranding 2, которая находится в разработке для PS5. У сиквела еще нет окна выпуска, но предыдущие слухи предполагали, что он может выйти в 2024 году.