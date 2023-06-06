Хидео Кодзима говорит, что Apple вступает в "новую эру игр", но игроки в этом не уверены ©

Хидео Кодзима утверждает, что Apple вступает в "новую эру игр", но игроки не совсем в этом уверены.



За прошедшие годы мы многое узнали о легендарном создателе игр Хидео Кодзиме, но мы не знали, что он является большим поклонником компании Apple. Этот факт стал известен вчера во время ключевой презентации Apple на WWDC 2023, где Кодзима неожиданно появился, чтобы объявить, что Death Stranding Director's Cut выйдет на Mac в этом году.

"Я являюсь ярым фанатом Apple с тех пор, как купил свой первый Mac в 1994 году", - сказал Кодзима. "Это была моя мечта - увидеть, как лучшие работы моей команды воплощаются в жизнь на Mac. Сейчас мы вступаем в новую эру игр на Mac".

По словам Кодзимы, Death Stranding Director's Cut будет использовать "все преимущества новейших технологий Apple, чтобы обеспечить наилучшие впечатления для наших поклонников". По словам разработчика, "это только начало, и мы активно работаем над тем, чтобы выпустить наши будущие игры на платформах Apple".



Хотя Кодзима, безусловно, с энтузиазмом относится к потенциалу игр на Mac, судя по реакции в твиттере, игрокам, возможно, потребуется немного больше убеждений.

"Теперь, когда МОЯ игра вышла на Mac, ландшафт полностью изменится! О, Кодзима такой Кодзима", - прокомментировал один из пользователей. Другой написал: "Кодзима хорошо питается, будучи игровым богом, которому компании будут поставлять мультяшный мешок денег только для того, чтобы он оказал им игровое доверие.".

