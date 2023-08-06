Хидео Кодзима хочет, чтобы фильм по мотивам Death Stranding "полностью отличался" от игры ©

В интервью изданию Natalie, Хидео Кодзима заявил, что если он будет снимать фильм по Death Stranding, то он будет полностью отличаться от игры. Поскольку Кодзима подтвердил, что не будет режиссером фильма, нам интересно, в каком направлении будет развиваться сюжет.

Для тех, кто не знает, Natalie - это японский новостной сайт, посвященный развлекательной индустрии, на котором недавно было опубликовано интервью с Хидео Кодзимой. В интервью обсуждались различные детали, но в конце интервьюер спросил Хидео Кодзиму о готовящемся фильме Death Stranding. Кодзима раскрыл несколько интересных деталей и рассказал о том, насколько фильм соответствует игре.

Да, если мы собираемся снимать фильм, то я хочу, чтобы это было нечто такое, что можно сделать только на кинопленке, поэтому я намерен сделать его совершенно другим. Думаю, это будет немного неожиданно, и вкусы могут быть разными. В первую очередь, игры - это интерактивные медиа, а киноадаптация должна длиться два часа, и фанаты будут рады, если реплики и сцены будут почти такими же, как в оригинале, в пределах этого ограниченного времени, но это все, потому что это также создаст много конфликтов, таких как "Действительно ли необходимо снимать фильм?" Так что, если мы собираемся пойти на трудности, чтобы снять фильм, мы подготовим трюк, который будет хорош (смеется)", - говорит Хидео Кодзима.

Важно отметить, что интервью было дано на японском языке, и в приведенном высказывании, скорее всего, есть некоторые неточности. Кодзима считает, что, хотя фанатам будет приятно услышать те же реплики и диалоги, что и в фильме, это также заставит их усомниться в том, что фильм действительно необходим. Даже если суть игры останется прежней, отклонения могут быть самыми разнообразными.

Даже во время прохождения игры игрок будет неоднократно задумываться о том, как все могло бы сложиться, если бы тот или иной персонаж сделал другой выбор. Поэтому вполне возможно, что Кодзима исследует один из таких вариантов и заставит нас испытать различные варианты развития событий.

Death Stranding - экшен, разработанный компанией Kojima Productions и изданный Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 в 2019 году. Это была первая игра Хидео Кодзимы после разрыва с Konami, ставшая очень популярной. Позже версия director’s cut были выпущены на PlayStation 5 и ПК. Также планируется выпуск версии для macOS, но данные пока не объявлены.