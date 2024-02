Хидео Кодзима о своем проекте: "Легче адаптировать его в сериал вроде The Last of Us"

Death Stranding - это не только игра, но и фильм. По крайней мере, так утверждает Хидео Кодзима, создатель игры. В интервью на своем канале YT Кодзима сказал, что хочет, чтобы его фильм оценили не только фанаты игры, но и кинокритики.

Разработчик игр не скрывал, что хотел бы получить награды на престижных кинофестивалях, таких как Канны, Сандэнс или Венецианская биеннале. Однако Кодзима считает, что сериал (например, в стиле The Last of Us) будет лучше, чем двух- или трехчасовой фильм, о чем он не преминул упомянуть в интервью.

"Проще адаптировать ее в телсериал, как The Last of Us", - говорит Кодзима. "Причина в том, что сюжет сложно уместить в фильм". Далее он сказал: "Довольно сложно адаптировать 60-часовую игру вроде Death Stranding в двух- или трехчасовой фильм. Мировоззрение, конечно, не изменится. Но сюжет игры не уложится всего в два часа. Мы все еще думаем, как к этому подступиться".

В прошлом экранизации видеоигр всегда проваливались. Но в последние четыре-пять лет люди, которые понимают игры, взялись за адаптацию их в фильм или драму. Также было снято несколько блокбастеров, таких как The Super Mario Bros. The Movie. Это тенденция сегодняшнего дня, но с A24 я хочу создать что-то, основанное на игре, но при этом независимое и художественное, что-то, что может получить награды на кинофестивалях, таких как Канны или Сандэнс.

Вышедшая в 2019 году Death Stranding содержит большое количество кинематографического контента, и сам Кодзима хотел бы расширить ее сюжет, персонажей и мир, в котором человечество находится на грани вымирания. Кто же сыграет главного героя в фильме Death Stranding? В игре главный герой Сэм был живой копией Нормана Ридуса, и хотя актер "Ходячих мертвецов" может показаться очевидным выбором, Кодзима объяснил, что еще ничего не решено и "охота продолжается".