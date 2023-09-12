Хидео Кодзима получил от поклонника в подарок перстень ручной работы с изображением Люденса ©

Не так много разработчиков видеоигр, которые пользуются такой же популярностью, как Хидео Кодзима. Он оставил неизгладимый след в игровом мире благодаря франшизе Metal Gear, а затем сумел перезагрузить свою карьеру после ухода из Konami.

Была создана новая студия Kojima Productions, первая игра которой, Death Stranding, вышла в 2019 году. Главный талисман студии - Люденс, облачённый в скафандр, в котором он готов к любым приключениям.

Недавно один из фанатов, вдохновившись идеями Ludens, создал для Кодзимы перстень ручной работы. На перстне, фото которого Кодзима опубликовал в Twitter, выгравирован шлем Люденса и надпись " 60-летие", что, вероятно, связано с тем, что Кодзиме в этом году стукнуло 60 лет. В ответ эксцентричный создатель игры выразил огромную благодарность за красивый перстень.

Ludens - это латинское слово, означающее "игра", и оно как нельзя лучше отражает философию Кодзимы. Имя талисмана - это отсылка к тексту Йохана Хёйзинги 1938 года под названием Homo Ludens. В нем теоретически обосновывается, что человека правильнее было бы назвать игровым видом, поскольку игра и воображение составляют неотъемлемую часть человеческого общества и культуры.

Эта концепция нашла своё отражение в Death Stranding, что видно на примере солнцезащитных очков Ludens, которые игроки получают в самом начале игры. На них имеется следующее соответствующее описание: "Солнцезащитные очки, созданные по принципу "Homo ludens", их форма побуждает владельца никогда не забывать о своей игривой стороне".

Несмотря на 60-летний возраст, Кодзима, естественно, не забыл о своей игривой натуре: недавно он опубликовал фотографию, на которой держит в руках набор Concorde Lego. Он также продемонстрировал свою любовь к Starfield, что свидетельствует о том, что в последнее время он увлечён звёздами.