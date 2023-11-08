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Death Stranding 08.11.2019
8.1 2 380 оценок

Kojima Productions отпраздновала 4-ю годовщину с релиза Death Stranding

butcher69
Новости

Сегодня, 8 ноября, Death Stranding исполнилось четыре года. Событие отмечают как игроки, так и многие причастные к созданию игры люди: Хидео Кодзима, Гильермо дель Торо, издатель 505 Games и многие другие актеры.

Kojima Productions представила праздничный арт по случаю годовщины и опубликовала видео, в котором актёр Норман Ридус спел песенку, поздравив лично Хидео Кодзиму и разработчиков игры. Авторы не забыли про преданных фанатов и показала специальное видео, посвящённое косплею по Death Stranding.

Сейчас в разработке находится Death Stranding 2 для PlayStation 5

4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Gector17792020

жду 2 часть (Это будет шедевр СНого)

2
ПАНКОША

Почему на всех фотах всегда все забывают ЛОКНИ? От чего такая несправедливость вообще?

2
tvorog8088

3 раза уже пробовал начинать, что то не заходит, хотя бродилки люблю, надо наверное сюжет как то по быстрому налегке пробежать не отвлекаясь на вторичку да и всё.

0
romero52

Не получится. Все равно ходить и дороги строить придётся...

2
amigolord

я как раз насилую ее) но если хочешь норм снарягу, то по быстрому проскочить не выйдет.

1
Олег Дудин

Скоро уже юбилей.

0
warp 37

Не шедевр, но довольно интересная игра, пусть и специфическая.

0
Wolfenstein

пока так и не поняли гениальность хотя с каждым годом все ближе

-1