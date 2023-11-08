Kojima Productions отпраздновала 4-ю годовщину с релиза Death Stranding

Сегодня, 8 ноября, Death Stranding исполнилось четыре года. Событие отмечают как игроки, так и многие причастные к созданию игры люди: Хидео Кодзима, Гильермо дель Торо, издатель 505 Games и многие другие актеры.

Kojima Productions представила праздничный арт по случаю годовщины и опубликовала видео, в котором актёр Норман Ридус спел песенку, поздравив лично Хидео Кодзиму и разработчиков игры. Авторы не забыли про преданных фанатов и показала специальное видео, посвящённое косплею по Death Stranding.

Сейчас в разработке находится Death Stranding 2 для PlayStation 5