Kojima Productions отпраздновала 4-ю годовщину с релиза Death Stranding

Сегодня, 8 ноября, Death Stranding исполнилось четыре года. Событие отмечают как игроки, так и многие причастные к созданию игры люди: Хидео Кодзима, Гильермо дель Торо, издатель 505 Games и многие другие актеры.
Kojima Productions представила праздничный арт по случаю годовщины и опубликовала видео, в котором актёр Норман Ридус спел песенку, поздравив лично Хидео Кодзиму и разработчиков игры. Авторы не забыли про преданных фанатов и показала специальное видео, посвящённое косплею по Death Stranding.
Сейчас в разработке находится Death Stranding 2 для PlayStation 5
жду 2 часть (Это будет шедевр СНого)
Почему на всех фотах всегда все забывают ЛОКНИ? От чего такая несправедливость вообще?
3 раза уже пробовал начинать, что то не заходит, хотя бродилки люблю, надо наверное сюжет как то по быстрому налегке пробежать не отвлекаясь на вторичку да и всё.
Не получится. Все равно ходить и дороги строить придётся...
я как раз насилую ее) но если хочешь норм снарягу, то по быстрому проскочить не выйдет.
Скоро уже юбилей.
Не шедевр, но довольно интересная игра, пусть и специфическая.
пока так и не поняли гениальность хотя с каждым годом все ближе