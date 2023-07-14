Норман Ридус и Мадс Миккельсен не поняли видения Кодзимы в Death Stranding ©

Хидео Кодзима известен как гейм-дизайнер с очень дальновидным творческим умом, до такой степени, что сразу понять, что он хочет сказать, может быть очень сложно даже для самих участников его игр. Именно это случилось с Норманом Ридусом и Мадсом Миккельсеном в Death Stranding.

Об этом рассказал сам Миккельсен во время интервью GQ, посвященного самым известным ролям, которые он сыграл за свою карьеру. Актер признался, что изначально он и Ридус не понимали видения, которое геймдизайнер имел в отношении игры и их персонажей, но тем не менее они все же оказывали предельное доверие его работе.

«Он пытался объяснить нам это, даже не раз, но мы оба думали, что поняли, хотя на самом деле это было не так. Когда он пытался объяснить нам проект, было так много слоев, что мы с Норманом пытались кивать в нужный момент, а затем говорили: «Поняли, идем дальше», — говорит Миккельсен.

В любом случае с Кодзимой, по словам актера, можно сделать только одно: «Вы должны доверять ему».

Затем Миккельсен признался, что находит «немного нелепым все оборудование для захвата движения, используемое для съемок», хотя в случае ошибок на съемочной площадке он все еще чувствовал себя спокойно, поскольку помнил, что Death Stranding — это анимационная работа, и поэтому все можно было легко исправить в фазе разработки.