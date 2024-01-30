Релизный трейлер Death Stranding: Director's Cut для iPhone 15 Pro, iPad и Mac

Death Stranding: Director's Cut, окончательное видение Хидео Кодзимы получившей признание критиков и бросающей вызов жанрам эпопеи, вышло сегодня на моделях iPhone 15 Pro с чипом A17 Pro, а также на всех iPad и Mac с чипом M1 или новее. Эта сверхъестественная эпопея изначально работает на процессоре Apple и использует такие функции, как масштабирование MetalFX для оптимизации визуальной точности. В игре также реализован перекрестный прогресс, позволяющий игрокам передавать сохраненные данные между устройствами Apple.

Чтобы отпраздновать выпуск Death Stranding: Director's Cut для iOS, Kojima Productions выпустила специальный релизный трейлер.

Следите за историей Сэма «Портера» Бриджеса, которого сыграл Норман Ридус, когда он совершает опасный путь по пустынным руинам Америки. Проведите Сэма в путешествии по стране, пока он пытается разобраться в нынешнем состоянии человечества, и раскройте тайны Death Stranding — необъяснимого явления, преследующего мир.

Death Stranding: Director's Cut включает в себя ряд новых функций и контента, отсутствующих в знаменитом оригинале, например совершенно новые помощники при доставке, дополнительные стелс-миссии, расширенную сюжетную линию и многое другое. Украсьте экипировку Сэма свежими косметическими предметами и откройте множество новых боевых способностей. Погрузитесь в захватывающее повествование, которое ведут звездные актеры, в том числе Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и другие.