Релизный трейлер Death Stranding: Director's Cut для iPhone 15 Pro, iPad и Mac

Death Stranding: Director's Cut, окончательное видение Хидео Кодзимы получившей признание критиков и бросающей вызов жанрам эпопеи, вышло сегодня на моделях iPhone 15 Pro с чипом A17 Pro, а также на всех iPad и Mac с чипом M1 или новее. Эта сверхъестественная эпопея изначально работает на процессоре Apple и использует такие функции, как масштабирование MetalFX для оптимизации визуальной точности. В игре также реализован перекрестный прогресс, позволяющий игрокам передавать сохраненные данные между устройствами Apple.
Чтобы отпраздновать выпуск Death Stranding: Director's Cut для iOS, Kojima Productions выпустила специальный релизный трейлер.
Следите за историей Сэма «Портера» Бриджеса, которого сыграл Норман Ридус, когда он совершает опасный путь по пустынным руинам Америки. Проведите Сэма в путешествии по стране, пока он пытается разобраться в нынешнем состоянии человечества, и раскройте тайны Death Stranding — необъяснимого явления, преследующего мир.
Death Stranding: Director's Cut включает в себя ряд новых функций и контента, отсутствующих в знаменитом оригинале, например совершенно новые помощники при доставке, дополнительные стелс-миссии, расширенную сюжетную линию и многое другое. Украсьте экипировку Сэма свежими косметическими предметами и откройте множество новых боевых способностей. Погрузитесь в захватывающее повествование, которое ведут звездные актеры, в том числе Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и другие.
Ну хоть честно показали, что FPS конкретно так проседает. Но вы только вдумайтесь! это полноценная игра, как на ПК и консолях. На android такого нет, но есть надежда, что когда-нибудь появится, не конкретно это игра, а идея выпускать крупные игры на смартфонах.
обладатели адроид задизлайки поставили
какое же мыло ети ваши айфоны=)
Растянуть картинку предназначенную для экрана смартфона с 6.1 дюйма, на своем 30 дюймовом монике. и думать. что то мылит...
Эндрю Тейт бы тебя спросил:
-а какое мыло у тебя на андроиде?
-…
-ну тогда завались
Играл в Resident Evil Village на iPad Pro 12.9, даже на такой диагонали мыла не особо много, играть комфортно. Как обстоят дела на Pro Max, у которого 6,7 дюйма, не знаю, в живую не видел. Но судя по различным видео геймплея, картинка довольно четкая.