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об игре
Death Stranding 08.11.2019
8.1 2 258 оценок

Спустя три года после выхода Death Stranding игроки только сейчас узнали, что в бою с боссом можно потерять часть уха

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butcher69
Новости

Далее вас ждут некоторые спойлеры.

Оказывается, во время кульминационной схватки с Хиггсом, если постоянно блокировать его атаки и практически отказываться от дальнейшей битвы, Хиггс буквально откусит кусок уха Сэма Портера Бриджеса. В результате Сэм останется с искалеченным ухом на всю оставшуюся часть Death Stranding.

Чтобы вызвать эту атаку, нужно не только бесконечно блокировать, но и не контратаковать, пока Хиггс держит Сэма в своей хватке. По сути, это сцена, которая в реальности никогда бы не возникла, ведь кто станет просто откладывать контроллер и отходить от Death Stranding во время боя?

Все это немного нелепо и полностью принадлежит Kojima Productions. Ничто так не говорит об игре Хидео Кодзимы, как функция, которую не заметят 99,9% всех игроков, а обнаружат лишь по чистой случайности через несколько лет после запуска. Если вы сомневаетесь в подлинности этого утверждения, то знайте, что Кодзима сам обратил внимание это открытие ранее сегодня.

Ветераны Death Stranding сходят с ума от этой находки. Некоторые никогда не видели ничего подобного в Death Stranding на протяжении трех разных прохождений игры, как и огромное количество поклонников экшена 2019 года, судя по отзывам в Twitter.

Мы не можем не задаться вопросом, связаны ли с этим случаем какие-либо другие события. Обращает ли кто-нибудь внимание на ухо Сэма в остальных частях Death Stranding? Есть ли способ починить ухо после того, как Хиггс съел лакомый кусочек? На некоторые вопросы мы, возможно, никогда не узнаем ответа.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
bohdan2015

откусил, а ухо на месте..

4
NochnoiGid

Это опять то самое "только сейчас узнали", как с миссией в Ведьмаке 3 которую проходил каждый первый?

1
Кибер_Монах

замечательный супер крутой квест которыми славится ведьмак 3 где бабке сковородку надо найти ?

1
X_ray_83 Кибер_Монах
0
bysaturn

Как и активация двери с двух факелов во втором Ведьмаке.

0
warp 37

Только что прошёл игру. Не думаю, что это как-то повлияло на мой игровой опыт.

1
Alkobarin
0
Varyag-6666

Даже и не помню такой битвы.

0
Akorol

Очень важная новость по очень интересной игре, держите в курсе

0
evil_capcha

Прикольно

0