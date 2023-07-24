Спустя три года после выхода Death Stranding игроки только сейчас узнали, что в бою с боссом можно потерять часть уха ©

Далее вас ждут некоторые спойлеры.

Оказывается, во время кульминационной схватки с Хиггсом, если постоянно блокировать его атаки и практически отказываться от дальнейшей битвы, Хиггс буквально откусит кусок уха Сэма Портера Бриджеса. В результате Сэм останется с искалеченным ухом на всю оставшуюся часть Death Stranding.

Чтобы вызвать эту атаку, нужно не только бесконечно блокировать, но и не контратаковать, пока Хиггс держит Сэма в своей хватке. По сути, это сцена, которая в реальности никогда бы не возникла, ведь кто станет просто откладывать контроллер и отходить от Death Stranding во время боя?

Все это немного нелепо и полностью принадлежит Kojima Productions. Ничто так не говорит об игре Хидео Кодзимы, как функция, которую не заметят 99,9% всех игроков, а обнаружат лишь по чистой случайности через несколько лет после запуска. Если вы сомневаетесь в подлинности этого утверждения, то знайте, что Кодзима сам обратил внимание это открытие ранее сегодня.

Ветераны Death Stranding сходят с ума от этой находки. Некоторые никогда не видели ничего подобного в Death Stranding на протяжении трех разных прохождений игры, как и огромное количество поклонников экшена 2019 года, судя по отзывам в Twitter.

Мы не можем не задаться вопросом, связаны ли с этим случаем какие-либо другие события. Обращает ли кто-нибудь внимание на ухо Сэма в остальных частях Death Stranding? Есть ли способ починить ухо после того, как Хиггс съел лакомый кусочек? На некоторые вопросы мы, возможно, никогда не узнаем ответа.