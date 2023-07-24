Спустя три года после выхода Death Stranding игроки только сейчас узнали, что в бою с боссом можно потерять часть уха

Далее вас ждут некоторые спойлеры.
Оказывается, во время кульминационной схватки с Хиггсом, если постоянно блокировать его атаки и практически отказываться от дальнейшей битвы, Хиггс буквально откусит кусок уха Сэма Портера Бриджеса. В результате Сэм останется с искалеченным ухом на всю оставшуюся часть Death Stranding.
Чтобы вызвать эту атаку, нужно не только бесконечно блокировать, но и не контратаковать, пока Хиггс держит Сэма в своей хватке. По сути, это сцена, которая в реальности никогда бы не возникла, ведь кто станет просто откладывать контроллер и отходить от Death Stranding во время боя?
Все это немного нелепо и полностью принадлежит Kojima Productions. Ничто так не говорит об игре Хидео Кодзимы, как функция, которую не заметят 99,9% всех игроков, а обнаружат лишь по чистой случайности через несколько лет после запуска. Если вы сомневаетесь в подлинности этого утверждения, то знайте, что Кодзима сам обратил внимание это открытие ранее сегодня.
Ветераны Death Stranding сходят с ума от этой находки. Некоторые никогда не видели ничего подобного в Death Stranding на протяжении трех разных прохождений игры, как и огромное количество поклонников экшена 2019 года, судя по отзывам в Twitter.
Мы не можем не задаться вопросом, связаны ли с этим случаем какие-либо другие события. Обращает ли кто-нибудь внимание на ухо Сэма в остальных частях Death Stranding? Есть ли способ починить ухо после того, как Хиггс съел лакомый кусочек? На некоторые вопросы мы, возможно, никогда не узнаем ответа.
откусил, а ухо на месте..
Это опять то самое "только сейчас узнали", как с миссией в Ведьмаке 3 которую проходил каждый первый?
замечательный супер крутой квест которыми славится ведьмак 3 где бабке сковородку надо найти ?
Как и активация двери с двух факелов во втором Ведьмаке.
Только что прошёл игру. Не думаю, что это как-то повлияло на мой игровой опыт.
Даже и не помню такой битвы.
Очень важная новость по очень интересной игре, держите в курсе
Прикольно