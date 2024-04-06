Decadent - новый сюжетный хоррор-шутер от первого лица в стиле Лавкрафта

Издательство Fulqrum представило новую игру под названием Decadent. Это хоррор-шутер от первого лица с элементами Лавкрафта. Он также будет основан на сюжете. Игра выйдет на ПК в 2025 году, а ниже вы можете найти ее первый трейлер.
Decadent объединит исследования, ужасы и сражения в захватывающее приключение. Вы играете за Джона Лорна, который пытается спасти своего отчужденного сына и раскрыть древнюю тайну.
Игрокам предстоит использовать экзотическое оружие и специальные предметы, сталкиваясь с невыразимыми обитателями Пустоши. Игрокам предстоит столкнуться с развратными горными племенами, гибридными водными существами, древними существами и постоянно меняющимися ужасами.
В игре будут представлены различные локации, такие как темные леса, ледяная тундра, опасные скалы, подземные озера, огромные ледники, древние курганы, пещеры и многое другое, которые игроки смогут исследовать. Трейлер даст вам представление о некоторых из них.
Incantation Games также поделилась некоторыми подробностями игрового процесса. Например, игроки смогут разблокировать новое оборудование, которое позволит им продвигаться в ранее недоступных областях. В игре также будет динамическая система здравомыслия. Эта система может привести к галлюцинациям или паническим атакам. Также будет облегченная система прогресса, которая позволит игрокам изменять определенные жизненно важные характеристики с помощью различных артефактов.
терпеть этого не могу.
Никто доси так и не переплюнул по страху древнюю dark corners of earth