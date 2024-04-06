Decadent - новый сюжетный хоррор-шутер от первого лица в стиле Лавкрафта

В центре повествования — Джон Лорн, искатель приключений и ветеран Первой мировой, чья душа омрачена послевоенной меланхолией. Стремясь заполнить экзистенциальную пустоту, он погружается в пучину оккультных исследований. Однако одно из мистических путешествий оборачивается для него роковым потрясением — в его теле поселяется загадочный паразит, питающийся жизненной силой носителя. В надежде избавиться от зловещего симбионта, Джон в последний раз отправляется в ледяные просторы Арктики, идя по стопам сгинувшей экспедиции Мискатонического университета. Блуждая в лабиринтах полярных пещер, он пытается отыскать ответы на терзающие его вопросы. Но чем глубже Джон погружается в тайны прошлого, тем сильнее испытываются его разум и воля. Сможет ли он, балансируя на грани безумия, отделить свет от тьмы? Какую цену он готов заплатить, чтобы спасти дорогих ему людей от неведомой угрозы? Непростой выбор между добром и злом ляжет на плечи измученного путника.

The Decadent — это приключение, выполненное в жанре шутера от первого лица. Игра искусно сплетает в единую ткань исследование таинственного мира, пропитанного духом лавкрафтианского ужаса, и напряжённые боевые сцены. Разработчикам удалось создать уникальную атмосферу одиночества и затерянности во враждебном окружении, где само время застыло в леденящем безмолвии.

В арсенале главного героя — целая коллекция причудливого оружия и загадочных артефактов, которые станут его верными спутниками в борьбе против невообразимых порождений здешнего мира. Среди противников — одичавшие горные племена, чьи души извращены тёмной магией; полулюди-полурыбы, затаившиеся в глубинах подземных озёр; древние сущности, дремлющие в склепах времён; и постоянно меняющие облик кошмары, не поддающиеся описанию. Вам предстоит собирать и модифицировать свой арсенал, комбинируя привычные образцы огнестрельного оружия 1920-х годов с пистолетами, наделёнными оккультными свойствами, инопланетным биооружием и реликвиями, источающими потустороннюю силу. Каждый предмет экипировки уникален и может стать ключом к победе над очередным безымянным ужасом.

А что касается мира игры, то это лабиринт неизведанных троп и тайн, зовущий самых отчаянных искателей приключений. Во время прохождения вы будете пробираться через беспросветные чащи, где вековые деревья скрывают в своих кронах неведомые опасности; исследовать безжизненные просторы замёрзших тундр, где завывания ветра сливаются с потусторонним шёпотом; карабкаться по отвесным скалам, каждый уступ которых может стать последним; погружаться в бездонные подземные озёра, скрывающие в своих глубинах неназываемых тварей; пересекать бескрайние ледники, под толщей которых дремлют древние силы; и бродить меж могильных плит вечных некрополей, где граница между жизнью и смертью истончается до предела. Путешествие по этим удивительным и в то же время пугающим местам станет для вас настоящим испытанием рассудка, ведь здесь привычные законы бытия теряют силу, а разум служит лишь помехой для постижения истинной природы мироздания.