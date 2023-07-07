Дата выхода асимметричного социального хоррора Deceit 2 намечена на конец августа ©

У многопользовательской игры с социальной дедукцией в духе Deceit 2 теперь есть дата выхода. Разработчики подтвердили, что дата выхода игры — 31 августа на ПК и консолях.

Это дебют World Makers на консолях, и Deceit 2 будет иметь полную кроссплатформенную совместимость между консолями и ПК. Игроки могут рассчитывать на обновленную игровую механику, обновленную графику и системы освещения, созданные с использованием Unreal Engine 5, а также захватывающий опыт ужасов с запуском игры.

Deceit 2 выходит на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК с полной поддержкой кроссплатформенной игры 31 августа.