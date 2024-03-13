Представлен новый трейлер Deceit 2 с анонсом перехода на условно-бесплатную модель

В сентябре 2023 года на платформе PC в Steam состоялся выпуск Deceit 2. Это многопользовательская игра, основанная на социальной дедукции, где одновременно участвуют 4-9 игроков, которые должны распознать двух одержимых человек. Проект является сиквелом игры Deceit, которая имеет более 90 000 отзывов на Steam, в основном положительных, в то время как вторая часть получила смешанные отзывы, и их гораздо меньше.
Игра выйдет как на Xbox Series X | S, так и на Playstation 5 и станет доступной уже 3 апреля. Хоррор будет представлен в форме условно-бесплатной модели распространения в Steam, а на консолях он будет доступен бесплатно с момента релиза.