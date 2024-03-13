Представлен новый трейлер Deceit 2 с анонсом перехода на условно-бесплатную модель

Психиатрическая больница Миллхейвен, 1979 год. Оккультный ритуал вышел из-под контроля, в результате чего погибли почти все члены некогда выдающейся семьи. Что произошло с тем, кто выжил, осталось загадкой на десятилетия, пока группа Безымянных Искателей Истины не взялась за расследование. Они организовали Ритуал обмана, чтобы добраться до истины.

Deceit 2 — это игра ужасов с элементами социальной психологии, рассчитанная на 6-9 игроков, двое из которых заражены. В то время как заражённые выполняют приказы Мастера игры, невиновные должны объединиться, чтобы не стать очередной жертвой Ритуала и определить тех, кто сговорился против них. Но остаётся понять: кому можно доверять?