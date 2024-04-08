Раскрыты подробности реактивации сезонов Deep Rock Galactic

Ghost Ship Games раскрыли дополнительную информацию о том, как будет работать функция реактивации предстоящего сезона Deep Rock Galactic. Пятый сезон игры уже на подходе, и в рамках этого сезона вы сможете активировать предыдущие сезоны и получить предлагаемые ими награды, если захотите.

Студия заявляет, что реализация этой функции потребует «несколько структурных изменений» в Deep Rock Galactic, но это не так тревожно, как кажется; «ничто не исчезнет», заверили разработчики. В новых вопросах и ответах, опубликованных на странице Deep Rock Galactic в Steam, Ghost Ship Games подробно рассказывает, что именно реактивация сезонов будет означать для игры и что она будет включать.

По сути, вам будет предложено выбрать, какой сезон вы хотите, на новой вкладке в терминале сезонов. После выбора сезона вы сможете играть с друзьями или случайными людьми, как обычно. Чтобы присоединиться к вашей игре, другим игрокам Deep Rock Galactic не обязательно играть в тот же сезон, что и вы, и каждый игрок будет прогрессировать в соответствующем сезоне.

В сезонах также по-прежнему будут присутствовать враги и события из предыдущих сезонов, хотя, по словам Ghost Ship, «вероятность будет скорректирована, чтобы отразить суть каждого сезона». Если вы играли в предыдущие сезоны, Deep Rock Galactic запомнит, как далеко вы прошли их, поэтому вы продолжите с того места, на котором остановились.