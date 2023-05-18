Разработчики Deep Rock Galactic раскрыли подробности 4-го сезона ©

Издательство Coffee Stain Publishing и разработчик Ghost Ship Games объявили дату запуска следующей партии контента для Deep Rock Galactic, Season 04: Critical Corruption.

Сезон 04, который появится в Экспериментальной ветке Steam в начале июня 2023 года, перед запуском 15 июня, представляет мутировавший вариант болезни каменной оспы, появившейся в сезоне 03. Среди множества секретов, которые еще предстоит раскрыть, эта постоянно развивающаяся чума принесла новые типы врагов. в шахтах скоро появится новый DLC Weapons Framework с трейлером.

Сезон 04 показывает опасную эволюцию болезни каменной оспы, которая впервые появилась в Hoxxes IV в прошлом сезоне. Жители собственной планеты Deep Rock Galactic поддались болезни, распространяя заразу в ярости. В ближайшие недели станет известно, что грядущий сезон принесет новых врагов, новые способы их уничтожения и новые способы пересечь опасные дыры Хоксес IV.

Как всегда, Performance Pass снова возвращается, предлагая совершенно новое косметическое дерево со 100 уровнями, наполненными снаряжением, оружейными конструкциями, материалами для крафта и всегда ценным корпоративным сертификатом, который можно разблокировать — и все это бесплатно. Тем не менее, игрокам, которые проводят больше времени в лазарете с каменной оспой, не стоит беспокоиться, все, что пропущено в сезоне 03, попадет в существующие пулы добычи, чтобы найти их в другое время.

В ознаменование запуска Сезона 04 и его Performance Pass в игру входит новый набор Decontaminator Pack с совершенно новой оружейной структурой, дополняющей предыдущие пакеты DLC и доспехи.