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Deliver At All Costs 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, Автомобили, Вид сверху
6.9 26 оценок

Konami показала безумный геймплей Deliver At All Costs

butcher69 butcher69

Konami и студия Far Out Games представили геймплейный трейлер абсурдного экшена Deliver At All Costs. Игрокам предстоит стать Уинстоном Грином — взрывным курьером с сомнительным прошлым, которому нужно доставлять нестандартные посылки любой ценой.

В трейлере Грин несётся через толпы людей, мчится по улицам на грузовике, врезается в дома и творит полный хаос. Но за этим безумием скрывается мрачная сюжетная линия, разбитая на три акта. Мир стилизован под 50-е, с атмосферной музыкой и визуальным стилем эпохи.

Несмотря на комедийный тон, игра обещает интриги, разрушения и неожиданные повороты. Релиз Deliver At All Costs состоится 22 мая 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

10
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ze1n_82

надо же хоть кто-то добавил физику в игру

1
JustA_NiceGuy

По демке она не чувствовалась. Управление было неадекватное и преувеличенное.

JustA_NiceGuy

Надеюсь они улучшили управление и графику.