Konami показала безумный геймплей Deliver At All Costs

Konami и студия Far Out Games представили геймплейный трейлер абсурдного экшена Deliver At All Costs. Игрокам предстоит стать Уинстоном Грином — взрывным курьером с сомнительным прошлым, которому нужно доставлять нестандартные посылки любой ценой.

В трейлере Грин несётся через толпы людей, мчится по улицам на грузовике, врезается в дома и творит полный хаос. Но за этим безумием скрывается мрачная сюжетная линия, разбитая на три акта. Мир стилизован под 50-е, с атмосферной музыкой и визуальным стилем эпохи.

Несмотря на комедийный тон, игра обещает интриги, разрушения и неожиданные повороты. Релиз Deliver At All Costs состоится 22 мая 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.