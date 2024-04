Разработчик Deliver Us Mars увольняет всю команду и ищет краудфандинг для следующей игры

Компания KeokeN Interactive, известная своими проектами Deliver Us the Moon и Deliver Us Mars, объявила об увольнениях всей своей команды. Это следует из того, как в прошлом месяце разработчик представил прототипы пяти проектов, но безуспешно пытался найти контракты на их публикацию.

В новом твите генеральный директор Коэн Дитман и управляющий директор Пол Дитман решили это после того, как «ничего существенного» не произошло после посещения GDC и исчерпания «всех наших возможных вариантов публикации, работы по найму и совместной разработки». Хотя их первоочередной задачей является обеспечение новых рабочих мест для своей команды, они намерены перестроить студию «по кирпичикам, как мы это делали раньше, во имя наших людей и продолжить наследие наших игр».

Тем временем они работают над Kickstarter для следующей игры из серии Deliver Us – Deliver Us Home. Как продолжение Deliver Us Mars и один из пяти прототипов, представленных в прошлом месяце, она фокусируется на «поиске дома», предоставляя игроку больше свободы действий, чем другие игры. Также будут улучшения в развитии, больше возможностей для решения различных задач, улучшения костюмов и многое другое.