Свежее обновление для Deliver Us Mars исправляет проблемы с генерацией кадров Nvidia DLSS

Игра Deliver Us Mars бесплатна для пользователей ПК в магазине Epic Games Store до 30 ноября в рамках еженедельного предложения. Однако если вы хотите приобрести игру на других платформах, пока на нее действуют скидки, то сейчас самое время. Вслед за обновлением 2.0 разработчик Frontier Foundry выпустил новое обновление, исправляющее ряд ошибок.

Например, при включении генерации кадров автоматически включается Nvidia Reflex, а его пользовательский интерфейс и функциональность корректно настраиваются при запуске. Также произведена небольшая корректировка при переключении между FSR и DLSS, что поможет избежать сбоев.

Другие исправления касаются проблем с отображением, связанных с генерацией кадров и Reflex, а также проблемы с коллизиями в главе 8. Ознакомьтесь с полным текстом примечаний вот здесь.

Deliver Us Mars доступна для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.