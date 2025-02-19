Представлен релизный геймплейный трейлер Delta Force: Black Hawk Down

Студия Team Jade представила финальный геймплейный трейлер ремейка Delta Force: Black Hawk Down, готовящегося к релизу. В ролике можно увидеть масштабные перестрелки, кооперативные бои, элементы тактического геймплея и реалистичный дизайн уровней.
В трейлере продемонстрировано:
- Городские бои в узких переулках и на крышах зданий.
- Разнообразие миссий – от скрытных операций до масштабных штурмов.
- Кооперативный режим, где бойцы должны координировать действия.
- Интенсивные перестрелки, основанные на реалистичной баллистике.
- Атмосферный саундтрек и эффектные взрывы, подчеркивающие дух спецопераций.
Ремейк обещает передать атмосферу классического военного шутера, но с современным графическим исполнением, улучшенным ИИ противников и переработанной механикой стрельбы. Оригинал был известен своей высокой сложностью, и судя по новому трейлеру, Team Jade намерена сохранить этот дух.
Delta Force: Black Hawk Down выходит 21 февраля, и фанаты тактических шутеров уже могут подготовиться к динамичным боевым операциям!
вроде не плохо
Слёзы олдфага. Может и Генералы 2 запилят уже?
Взломают ли...
Или там будет онлайн привязка=\
Кампания будет доступна бесплатно всем желающим.
Такс игра же аля БыдлаФилд
Это вообще неожиданно прям респект
Это откуда такая информация? Можно источник? А то ещё несколько дней назад они говорили, что точная цена будет сообщена позднее.
P. S. Действительно на сервере в дискорде написано, что бесплатна будет. Неожиданный поворот.
Denuvo ? // Алексей Русич
На безрыбье и Delta Force: Black Hawk Down сойдет
И опять недоступно
С офф сайта всё доступно
Нахрен не надо
"современным графическим исполнением" в блэкопс 2010 года графон лучше, а "это" ещё и тормозит рукалицо
Да написал бы, что первый марио лучше выглядит. Чего ты мелочишься то?
ты еще скажи что ты не отложил эту игру новую.
ботик у тебя комп не потянет дельту на ультрах....
Когда г.овно жрёшь, не чавкай.