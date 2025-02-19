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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.7 225 оценок

Представлен релизный геймплейный трейлер Delta Force: Black Hawk Down

IKarasik
Новости

Студия Team Jade представила финальный геймплейный трейлер ремейка Delta Force: Black Hawk Down, готовящегося к релизу. В ролике можно увидеть масштабные перестрелки, кооперативные бои, элементы тактического геймплея и реалистичный дизайн уровней.

В трейлере продемонстрировано:

  • Городские бои в узких переулках и на крышах зданий.
  • Разнообразие миссий – от скрытных операций до масштабных штурмов.
  • Кооперативный режим, где бойцы должны координировать действия.
  • Интенсивные перестрелки, основанные на реалистичной баллистике.
  • Атмосферный саундтрек и эффектные взрывы, подчеркивающие дух спецопераций.

Ремейк обещает передать атмосферу классического военного шутера, но с современным графическим исполнением, улучшенным ИИ противников и переработанной механикой стрельбы. Оригинал был известен своей высокой сложностью, и судя по новому трейлеру, Team Jade намерена сохранить этот дух.

Delta Force: Black Hawk Down выходит 21 февраля, и фанаты тактических шутеров уже могут подготовиться к динамичным боевым операциям!

53
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
WerGC

вроде не плохо

7
DetroyT[RU]

Слёзы олдфага. Может и Генералы 2 запилят уже?

5
Truth85

Взломают ли...

Или там будет онлайн привязка=\

0
IKarasik

Кампания будет доступна бесплатно всем желающим.

8
GracefulYazid

Такс игра же аля БыдлаФилд

-12
Punisher1 IKarasik

Это вообще неожиданно прям респект

5
clarkkent IKarasik

Это откуда такая информация? Можно источник? А то ещё несколько дней назад они говорили, что точная цена будет сообщена позднее.

P. S. Действительно на сервере в дискорде написано, что бесплатна будет. Неожиданный поворот.

3
Blackangel130491 clarkkent
7
Пользователь ВКонтакте

Denuvo ? // Алексей Русич

0
vidyssss

На безрыбье и Delta Force: Black Hawk Down сойдет

0
Armen 88

И опять недоступно

-2
Siniy01

С офф сайта всё доступно

0
Armen 88 Siniy01

Нахрен не надо

0
ParanoidJalen

"современным графическим исполнением" в блэкопс 2010 года графон лучше, а "это" ещё и тормозит рукалицо

-25
neumann10

Да написал бы, что первый марио лучше выглядит. Чего ты мелочишься то?

5
Владимир Омов

ты еще скажи что ты не отложил эту игру новую.

-1
RickeyIMBA

ботик у тебя комп не потянет дельту на ультрах....

-2
ParanoidJalen neumann10

Когда г.овно жрёшь, не чавкай.

1