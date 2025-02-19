Представлен релизный геймплейный трейлер Delta Force: Black Hawk Down

Студия Team Jade представила финальный геймплейный трейлер ремейка Delta Force: Black Hawk Down, готовящегося к релизу. В ролике можно увидеть масштабные перестрелки, кооперативные бои, элементы тактического геймплея и реалистичный дизайн уровней.

В трейлере продемонстрировано:

Городские бои в узких переулках и на крышах зданий.

в узких переулках и на крышах зданий. Разнообразие миссий – от скрытных операций до масштабных штурмов.

– от скрытных операций до масштабных штурмов. Кооперативный режим , где бойцы должны координировать действия.

, где бойцы должны координировать действия. Интенсивные перестрелки , основанные на реалистичной баллистике.

, основанные на реалистичной баллистике. Атмосферный саундтрек и эффектные взрывы, подчеркивающие дух спецопераций.

Ремейк обещает передать атмосферу классического военного шутера, но с современным графическим исполнением, улучшенным ИИ противников и переработанной механикой стрельбы. Оригинал был известен своей высокой сложностью, и судя по новому трейлеру, Team Jade намерена сохранить этот дух.

Delta Force: Black Hawk Down выходит 21 февраля, и фанаты тактических шутеров уже могут подготовиться к динамичным боевым операциям!