Джош Сойер доказал ненужность нейросетей при создании концептов на примере Pentiment

В сообществе разработчиков видеоигр и художников продолжаются горячие споры относительно этичности и целесообразности использования генеративного искусственного интеллекта. Недавно директор издательского отдела Larian Studios Майкл Доус высказал мнение, что нейросети могут быть полезны как инструмент коммуникации. Он привел пример, что человеку без художественных навыков проще сгенерировать изображение, чтобы донести свою идею до профессионального художника, чем пытаться объяснить ее словами или искать подходящие картинки в интернете.
На фоне этого заявления геймдиректор студии Obsidian Entertainment Джош Сойер решил продемонстрировать, как процесс постановки задач художникам выглядит на практике без использования современных технологий. В своих социальных сетях он опубликовал серию собственных грубых набросков, созданных во время работы над историческим детективом Pentiment. Рисунки Сойера представляют собой крайне схематичные изображения, напоминающие детское творчество, где композиция и объекты обозначены лишь общими линиями.
Разработчик сравнил эти эскизы с финальными версиями сцен в игре. Несмотря на примитивность исходных набросков, художники Obsidian смогли в точности воплотить замысел руководителя, превратив простые линии в детализированные локации, такие как сцена исповеди в церкви или пейзаж с акведуком. Сойер отметил, что даже такие простые зарисовки, сделанные поверх фотографий или классических картин, работают эффективнее, чем попытки объяснить задачу через сгенерированные изображения.
Да ему все равно, Сойер завидует тому что Лариан смогли получить большой бюджет и добились огромного успеха с БГ3, а его Пилларсы оказались никому не нужны, они ни на что не повлияли и вообще Обсидиан крупные суммы не доверяют (и это под Майкрософтом, лол), вот и пытается хоть как-то отыграться на обидчике. Да и положа руку на сердце, качество арт дирекшена и писанины у нынешних Обсидиан такое, что лучше бы часть сотрудников заменили бы на нейронку, хуже уже не будет.
Пример чего-то полностью сделанного ИИ будет? Я имею ввиду книга, фильм, игра и тд.
Чел указывает так, словно его миниподелка стоит хотя бы где-то поблизости с BG3.
Как раз возможно если бы использовал нейронки, то осталось бы больше времени продумать сюжет и геймплей, а не получилось бы чудо интересное только своей стилистикой.
И это не говоря уже про то что он приводит в пример 2d скроллер...
Возможно, если бы ты сыграл в Pentiment, то узнал бы что там вполне добротный сюжет)
И я что-то не заметил, чтобы чел сравнивал видеоигровые качества своей игры с BG3. Но ты при этом зачем-то сравниваешь. Зачем? У этих игр разные цели и средства
BG3 - это РПГ блокбастер. Pentiment - стилизованный детективный квест. Это в корне разные категории. Давайте теперь еще блин сравнивать боевики и драмы, звездные войны и интерстеллар, хэтчбэки и формулу-1
Капец. Сейчас эти "староверы" напоминают инквизицию, которая сжигала людей на кострах из-за использования "магии" Прогресс не остановить! Как бы кто ни пытался.
