Джош Сойер доказал ненужность нейросетей при создании концептов на примере Pentiment

В сообществе разработчиков видеоигр и художников продолжаются горячие споры относительно этичности и целесообразности использования генеративного искусственного интеллекта. Недавно директор издательского отдела Larian Studios Майкл Доус высказал мнение, что нейросети могут быть полезны как инструмент коммуникации. Он привел пример, что человеку без художественных навыков проще сгенерировать изображение, чтобы донести свою идею до профессионального художника, чем пытаться объяснить ее словами или искать подходящие картинки в интернете.

На фоне этого заявления геймдиректор студии Obsidian Entertainment Джош Сойер решил продемонстрировать, как процесс постановки задач художникам выглядит на практике без использования современных технологий. В своих социальных сетях он опубликовал серию собственных грубых набросков, созданных во время работы над историческим детективом Pentiment. Рисунки Сойера представляют собой крайне схематичные изображения, напоминающие детское творчество, где композиция и объекты обозначены лишь общими линиями.

Разработчик сравнил эти эскизы с финальными версиями сцен в игре. Несмотря на примитивность исходных набросков, художники Obsidian смогли в точности воплотить замысел руководителя, превратив простые линии в детализированные локации, такие как сцена исповеди в церкви или пейзаж с акведуком. Сойер отметил, что даже такие простые зарисовки, сделанные поверх фотографий или классических картин, работают эффективнее, чем попытки объяснить задачу через сгенерированные изображения.