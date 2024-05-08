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Delta Force: Hawk Ops 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6 51 оценка

Новый тизер-трейлер шутера Delta Force: Hawk Ops посвятили сюжетной кампании

butcher69
Новости

Delta Force: Hawk Ops – это бесплатный многопользовательский шутер от первого лица, делающий ставку на тактику, разработанный студией Timi Studio и Team Jade. В игре будет два режима: масштабные PvP-сражения в Havoc Warfare и сюжетная компания. Последней и был посвящен новый тизер-трейлер.

Сюжетная линия Delta Force: Hawk Ops перенесет пользователей в 2035 год, в мир, раздираемый чередой геополитических потрясений и конфликтов. Игра скоро выйдет для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S|X, iOS, Android и ПК.

17
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
GraF68ru

Пока смотрел аж в глазах зарябило от количества сюжета в ролике.

8
PolGhost

Согласен. Слишком много сюжета навалили, аж голова разболелась от потока информации

5
v039483

и не говорите! думал, как обычно пару моментов покажут, а тут почти весь сюжет заспойлерили... 8(

Спойлер

шутка )))

1
Котян Сутоевич

Ля, когда вы, доморощенные писаки, научитесь правильно писать слово "кАмпания"?

4
Джонни ди

потому что любят CUMпанию

2
BigusDickus

Первая моя игра на "настоящем" ПК была Delta force Land warrior.

2
Abramski90

А скоро это когда ?)) так можно и до 25г прождать,в целом ожидаемо,если все ок будет по стрельбе , и т д , то впринципе почему бы и нет

1
BAZKIN

Ролик, конечно, "информативный"
А так хотелось бы, чтобы кампания не чисто для галочки была

1
Евгений Кондратенко

Если будет нормальный сетевой код и хорошая шутерная механика, то прекрасно

0
Pavlissimus

В своё время серия Delta Force была предтечей Operation Flashpoint, и сводным братом изначальных Rainbow Six. Чуть ли не первым шутером на открытом воздухе и с обязательным требованием манипулятора типа "мышь".

Как и в случае с ихним же Commanche, больно смотреть, во что превращается серия под крылом новых разработчиков.

0
googix
0
Andreiad

Жестко держит в напряжении тизер. Переволновался, пойду поем.

1
Димка2010 Andreiad

во время просмотра - я поставил на паузу.. покакал.. и досмотрел..
очень динамичное и захватывающее зрелище.

держу в курсе.

-1
nikolai999

выйдет на android?

0
Simulyant

Кампания

-1
1barac9U7ada7

Если бесплатно будет и компания и мульт это будет круто, представляю как код сядет в лужу, наверняка выпустят Delta Force: Hawk Ops перед осеним релизом новой код, вот будет потеха если у разрабов всё получиться. Ещё заметил в экранном меню 5 аптечек, 3 единицы боевого и 3 единицы тактического снаряжения, короче будет любопытно

-3
Котян Сутоевич

1. "Бесплатно" и "круто" - это антонимы.

2. На работу устроиться?

0