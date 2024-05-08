Новый тизер-трейлер шутера Delta Force: Hawk Ops посвятили сюжетной кампании

Delta Force: Hawk Ops – это бесплатный многопользовательский шутер от первого лица, делающий ставку на тактику, разработанный студией Timi Studio и Team Jade. В игре будет два режима: масштабные PvP-сражения в Havoc Warfare и сюжетная компания. Последней и был посвящен новый тизер-трейлер.
Сюжетная линия Delta Force: Hawk Ops перенесет пользователей в 2035 год, в мир, раздираемый чередой геополитических потрясений и конфликтов. Игра скоро выйдет для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S|X, iOS, Android и ПК.
Пока смотрел аж в глазах зарябило от количества сюжета в ролике.
Согласен. Слишком много сюжета навалили, аж голова разболелась от потока информации
и не говорите! думал, как обычно пару моментов покажут, а тут почти весь сюжет заспойлерили... 8(
шутка )))
Ля, когда вы, доморощенные писаки, научитесь правильно писать слово "кАмпания"?
потому что любят CUMпанию
Первая моя игра на "настоящем" ПК была Delta force Land warrior.
А скоро это когда ?)) так можно и до 25г прождать,в целом ожидаемо,если все ок будет по стрельбе , и т д , то впринципе почему бы и нет
Ролик, конечно, "информативный"
А так хотелось бы, чтобы кампания не чисто для галочки была
Если будет нормальный сетевой код и хорошая шутерная механика, то прекрасно
В своё время серия Delta Force была предтечей Operation Flashpoint, и сводным братом изначальных Rainbow Six. Чуть ли не первым шутером на открытом воздухе и с обязательным требованием манипулятора типа "мышь".
Как и в случае с ихним же Commanche, больно смотреть, во что превращается серия под крылом новых разработчиков.
Жестко держит в напряжении тизер. Переволновался, пойду поем.
во время просмотра - я поставил на паузу.. покакал.. и досмотрел..
очень динамичное и захватывающее зрелище.
держу в курсе.
выйдет на android?
Кампания
Если бесплатно будет и компания и мульт это будет круто, представляю как код сядет в лужу, наверняка выпустят Delta Force: Hawk Ops перед осеним релизом новой код, вот будет потеха если у разрабов всё получиться. Ещё заметил в экранном меню 5 аптечек, 3 единицы боевого и 3 единицы тактического снаряжения, короче будет любопытно
1. "Бесплатно" и "круто" - это антонимы.
2. На работу устроиться?