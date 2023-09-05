Demolish & Build Classic выходит на консолях Xbox ©

Demolish & Build Classic, симулятор, позволяющий стать владельцем строительно-демонтажной компании, дебютирует на Xbox One и Xbox Series X|S. Помимо прочего, игрок может разрушать различные постройки и завершать собственные строительные проекты. Ранее Demolish & Build Classic также была выпущена на Nintendo Switch. Дата выхода этого строительного симулятора на консолях Xbox назначена на 6 сентября этого года.

Симулятор предлагает множество разнообразных задач для выполнения. Прогресс в игре, в свою очередь, позволяет вам, например, приобретать новые машины и делать дополнительные улучшения. При этом разработчики предоставили в распоряжение игроков широкий набор техники. Среди имеющихся машин — бульдозер, кран, дорожный каток и колесный погрузчик, а также нет недостатка в специализированных инструментах. Геймплей дополнен элементами, связанными с управлением рабочими и заботой о состоянии оборудования.

Demolish Games S.A. планирует выпустить Demolish & Build 3 в 2024 году, причем новая часть серии выйдет сначала на ПК, а затем и на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.