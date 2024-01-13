Строительный симулятор Demolish & Build Classic вышел на PS4 и PS5

Demolish & Build Classic дебютировала на PlayStation 4 и PlayStation 5 и представляет собой симулятор, в котором игроки могут владеть компанией по строительству и сносу зданий. Симулятор позволяет разрушать различные конструкции, в том числе деревянные хижины и крупные офисные здания, обладая уникальной системой разрушения. В то же время игроки также могут реализовывать свои строительные проекты. Demolish & Build Classic ранее была выпущена на Nintendo Switch и платформах Xbox One и Xbox Series X|S.

Геймплей в Demolish & Build Classic сосредоточен на выполнении множества задач. Прогресс в игре позволяет, среди прочего, покупать новые машины и выполнять дополнительные улучшения. Что немаловажно, создатели игры подготовили широкий выбор оборудования. В список входят, например, бульдозер, кран, дорожный каток и колесный погрузчик, а также разнообразные специализированные инструменты. Игра дополнительно обогащена элементами, связанными с обслуживанием оборудования и управлением сотрудниками компании.

В серии Demolish & Build в будущем появится совершенно новая часть. В 2024 году Demolish Games S.A. планирует выпуск Demolish & Build 3. Ожидается, что игра сначала выйдет на ПК, а затем и на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.