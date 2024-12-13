Компания 10 Chambers представила первый геймплейный трейлер Den of Wolves на The Game Awards 2024. Игра, разработанная для кооперативных приключений, дебютирует в раннем доступе на PC через Steam, но точная дата выхода пока не названа.

Den of Wolves — кооперативный шутер для четырех игроков, который сочетает элементы традиционного проникновения и инновационный механизмы нейронного взлома. Игроки будут штурмовать футуристический Мидуэй-Сити, где богатые корпорации властвуют, а мир погружается в хаос после кибератак, разрушивших мировую экономику.

По словам креативного директора Ульфа Андерссона, Den of Wolves продолжает идеи GTFO и Payday, предлагая улучшенные механики ограблений. Игра не будет иметь открытый мир, но подробности о городе и его корпорациях дадут игрокам глубокое погружение в сюжет.

Midway City разделен на несколько уникальных районов, и первым, доступным для игроков, станет район Обещаний, где элита живет в небоскребах, а бедняки скрываются в трущобах. Игра обещает интересные приключения, но разработчики подчеркивают, что Den of Wolves выйдет в ранний доступ лишь когда будет готова.