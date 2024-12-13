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Den of Wolves TBA
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.6 8 оценок

Компания 10 Chambers представила первый геймплейный трейлер Den of Wolves

butcher69
Новости

Компания 10 Chambers представила первый геймплейный трейлер Den of Wolves на The Game Awards 2024. Игра, разработанная для кооперативных приключений, дебютирует в раннем доступе на PC через Steam, но точная дата выхода пока не названа.

Den of Wolves — кооперативный шутер для четырех игроков, который сочетает элементы традиционного проникновения и инновационный механизмы нейронного взлома. Игроки будут штурмовать футуристический Мидуэй-Сити, где богатые корпорации властвуют, а мир погружается в хаос после кибератак, разрушивших мировую экономику.

По словам креативного директора Ульфа Андерссона, Den of Wolves продолжает идеи GTFO и Payday, предлагая улучшенные механики ограблений. Игра не будет иметь открытый мир, но подробности о городе и его корпорациях дадут игрокам глубокое погружение в сюжет.

Midway City разделен на несколько уникальных районов, и первым, доступным для игроков, станет район Обещаний, где элита живет в небоскребах, а бедняки скрываются в трущобах. Игра обещает интересные приключения, но разработчики подчеркивают, что Den of Wolves выйдет в ранний доступ лишь когда будет готова.

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