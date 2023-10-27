Жуткое приключение Desolatium вышло на консолях PS4, PS5, Xbox One, Series X|S и Nintendo Switch

Картер не знает, кто он и где он. Он очнулся в незнакомой комнате, полной странных символов и артефактов. Его память стёрта, его жизнь — загадка. Но это только начало его кошмара. Когда его друзья узнают о его исчезновении, они решают разыскать его и выяснить правду. Но правда может быть страшнее, чем они могут себе представить.

В этой игре вы управляете четырьмя героями, каждый из которых имеет свою роль в истории. Вы можете переключаться между ними в любой момент и использовать их уникальные способности для решения головоломок и исследования мира. Ваши действия и выборы будут влиять на судьбу героев и концовку игры.

Игра основана на мифах и легендах Говарда Лавкрафта, знаменитого американского писателя ужасов и фантастики. Вам предстоит окунуться в атмосферу тьмы, ужаса и безумия, которая пронизывает произведения писателя. Во время прохождения вы столкнётесь с тайными культами, древними божествами и неведомыми силами, которые угрожают человечеству.