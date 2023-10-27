Жуткое приключение Desolatium вышло на консолях PS4, PS5, Xbox One, Series X|S и Nintendo Switch

SOEDESCO сообщила, что Desolatium наконец-то выпущена сегодня, 27 октября, на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, как в физической, так и в цифровой версии. Чтобы отметить этот знаменательный момент, взгляните на мир игры, вдохновленный Лавкрафтом, в захватывающем новом трейлере.
Окунитесь в мир Desolatium, графическое приключение от первого лица, расследуя странное исчезновение друга. Играйте за четырех разных персонажей и откройте для себя мир, полный сверхъестественных существ, основанных на мифах Лавкрафта. По мере развития сюжета игроки будут определять ход событий каждым своим выбором, потенциально предотвращая новые убийства или избегая конца света, а также других возможных концовок.
Черпая вдохновение в призрачном и загадочном мире мифов о Ктулху Г.Ф. Лавкрафта, Desolatium погружает игроков в измерение, где они столкнутся с потусторонними существами, таинственными культами, ритуальными убийствами и леденящими кровь откровениями. Отправляясь в это графическое приключение, игроки запутаются в гобелене космического ужаса, который бросает вызов их здравомыслию и заставляет подвергать сомнению саму природу существования.