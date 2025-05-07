Bungie анонсировала масштабное дополнение The Edge of Fate для Destiny 2

Bungie анонсировала масштабное дополнение для Destiny 2 — The Edge of Fate, релиз которого состоится 15 июля. Оно станет началом новой сюжетной арки под названием «Сага о Судьбе». В центре повествования — Девятеро, загадочные существа, связанные с планетами Солнечной системы и тёмной материей.
Игроков ждёт новая большая локация — планетоид Кеплер, находящийся в сингулярности. Он выполнен в стиле метроидвании и обещает необычную вертикальность и разветвлённые маршруты. Среди нововведений — уникальное умение, позволяющее превращаться в сгусток энергии для атаки и перемещения по локациям новыми способами. Появятся «уровни мира» — более высокие сложности с ценными наградами и новыми врагами.
Также был представлен бесплатный пролог Rite of the Nine, в который вошли три подземелья. С релизом дополнения в игре появится новое снаряжение, улучшенные механики оружия и брони, а также плейлист для одиночной игры.
Цена DLC — $40. Доступны расширенные издания и коллекционка с фигурками за $175.
пока не вернут украденные длс кукиш вам с покупками
Вспомни, чем они аргументировали удаление старого контента и подумай, вернут его или нет. Не удивлюсь, если через пару сезонов ещё что-нить вырежут.
а ты хоть знаешь что за контент там удалили????? ты его покупал этот контент?????? или ты просто на общей волне подхватил и сидишь здесь ноешь????.
я вот играю с релиза когда она еще вся была платная в том числе и этот удаленный контент и честно сказать там кроме одного рейда ничего такого нет о чем можно было бы жалеть и ныть причем я его как раз покупал в отличие от большей части ноющих халявщиков из которых половина даже не видела этого контента просто подхватили новость одного нытика и как попугаи попки в голос за кукарекали
Проклятие Осириса на меркурии ,Военный разум на марсе типа скайнет из прошлого оклемался , и основной сюжет земля (армада пришельцев пленит странника герой лишается сил ) . да покупал и больше не собираюсь вырезали сюжета часов на 20 типа нужно чтобы игра весила меньше
Нетакуся очередной раз защищает свое гoвнo как муха. Иди на форумы кричи какая ты "нетакуся как все" и какое это гoвнo вкусное
О нееееет, снова существа которые очередной раз будут пытаться уничтожить всех и вся. Это же так интересно
ну так съезди к бунгам дай им свой шедевральный сценарий научи их работать)))))))))). "ГЕНИЙ"
А мне за это заплатят? "Гений"?
О, повод удалить еще что-то из старого контента!
Спасибо bungie, но нет. Обманешь меня раз — позор тебе , обманешь меня дважды — позор мне.
никто тебя не обманывал, они просто не оправдали лично твой влажные ожидания контент делается не только для тебя и насильно они никого ни к чему не обязывают