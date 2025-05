Bungie анонсировала масштабное дополнение The Edge of Fate для Destiny 2

Bungie анонсировала масштабное дополнение для Destiny 2 — The Edge of Fate, релиз которого состоится 15 июля. Оно станет началом новой сюжетной арки под названием «Сага о Судьбе». В центре повествования — Девятеро, загадочные существа, связанные с планетами Солнечной системы и тёмной материей.

Игроков ждёт новая большая локация — планетоид Кеплер, находящийся в сингулярности. Он выполнен в стиле метроидвании и обещает необычную вертикальность и разветвлённые маршруты. Среди нововведений — уникальное умение, позволяющее превращаться в сгусток энергии для атаки и перемещения по локациям новыми способами. Появятся «уровни мира» — более высокие сложности с ценными наградами и новыми врагами.

Также был представлен бесплатный пролог Rite of the Nine, в который вошли три подземелья. С релизом дополнения в игре появится новое снаряжение, улучшенные механики оружия и брони, а также плейлист для одиночной игры.

Цена DLC — $40. Доступны расширенные издания и коллекционка с фигурками за $175.