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Destiny 2 06.09.2017
7.4 926 оценок

Новый сезон The Wish в Destiny 2 позволит перебраться в прошлое

KoRnEr
Новости

Bungie поведала о грядущем событии в Destiny 2, под названием The Wish, которое отсылает к событиям прошлого времени, случившегося в расширении Forsaken.

Стало известно, что у "Стены Желаний" есть 15-ое желание, но каково оно на самом деле и в чем заключается предстоит узнать в свежем обновлении. Игроки предполагают, что в игру может вернуться Ривен.

Выяснилось, что в более отдаленном будущем, в 2024 году к Destiny 2 должен выйти апдейт The Final Shape, который закончит глобальное сюжетное противостояния Света и Тьмы.

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