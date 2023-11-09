Новый сезон The Wish в Destiny 2 позволит перебраться в прошлое

Bungie поведала о грядущем событии в Destiny 2, под названием The Wish, которое отсылает к событиям прошлого времени, случившегося в расширении Forsaken.
Стало известно, что у "Стены Желаний" есть 15-ое желание, но каково оно на самом деле и в чем заключается предстоит узнать в свежем обновлении. Игроки предполагают, что в игру может вернуться Ривен.
Выяснилось, что в более отдаленном будущем, в 2024 году к Destiny 2 должен выйти апдейт The Final Shape, который закончит глобальное сюжетное противостояния Света и Тьмы.