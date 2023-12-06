Сотрудники Bungie опасаются тотального поглощения Sony. Текущее настроение у создателей Destiny "душераздирающее"

Еще в октябре разработчик Destiny компания Bungie шокировала многих наблюдателей за индустрией, объявив о сокращении штатов, хотя этот шаг стал более понятным, когда выяснилось, что Destiny 2 не достигла своих целей по доходам на 2022 год. Очевидно, что дела в Bungie идут не так уж хорошо, но новый отчет Ребеки Валентайн (Rebekah Valentine) из IGN рисует еще более ужасную картину.
По словам источников Валентайн, многое из того, что происходит в Bungie, зависит от потенциального поглощения компании компанией Sony. Хотя у Bungie было множество различных корпоративных хозяев, они всегда сохраняли свою независимость, но этому может прийти конец. В настоящее время совет директоров Bungie разделен между представителями Bungie и Sony, при этом команда Bungie имеет очень незначительный перевес. Судя по всему, такой состав совета зависит от того, насколько Bungie будет соответствовать определенным финансовым показателям — если студия их не достигнет, Sony имеет право распустить совет и взять все под свой контроль.
Поэтому, как сообщается, недавние увольнения и другие меры по сокращению расходов в Bungie исходят от руководства студии, которое пытается сохранить баланс, чтобы избежать поглощения. Среди других мер по сокращению расходов - "замораживание найма в масштабах всей студии, сокращение бюджета на поездки, отмена праздничных бонусов" и прочие урезания привычных мероприятий и приятностей.
Нет нужды говорить, что это не лучшим образом сказалось на моральном духе компании, и нынешнее настроение, как говорят, "душераздирающее". Сообщается, что руководство не предпринимает особых усилий, чтобы развеять опасения, и прямо отвергает идею сокращения зарплаты, чтобы избежать большого количества увольнений.
В данный момент многое зависит от Destiny 2: The Final Shape, расширения, завершающего сагу, которое было отложено на несколько месяцев.
В Destiny 2 можно играть на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Выход The Final Shape запланирован на июнь 2024 года.
Сами продались Sony, думали корпорация добра ?!)
А вот фиг вам . И от майков ушли и от актиблиза свалили, а вот от Sony не уйдут уже )))
Рефликсаторы )
А что такое? Sony не позволит платные DLC удалять?
Ой, а что случилось то?
Хотя разводил-лохотронщиков из Банджи совершенно не жалко. Потому что жалко у пчелки.
Так что потогонное рабство у Сони в режиме 25/8 с зарплатой в виде миске риса, это лучшее, на что они могут рассчитывать.
Оно и к лучшему, наконец то попустят этих нытиков из банжи которые бегали от одного издателя к другому, и везде их че то не устраивало. Сильная рука японского господина заставит малюток качественно делать свою работу.