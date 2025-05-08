Студия Bungie анонсировала Destiny 2: Renegades - крупное дополнение, вдохновлённое "Звёздными войнами"

Студия Bungie официально анонсировала Destiny 2: Renegades — второе крупное расширение этого года, которое выйдет 2 декабря. Оно вдохновлено вселенной «Звёздных войн» и предложит игрокам исследовать мрачный и опасный преступный мир, где им предстоит раскрыть тайну нового Дреджена и сразиться с «империей зла».

В коротком тизере, представленном вместе с анонсом, можно заметить узнаваемые элементы, напоминающие культовую космооперу: от лазерных бластеров до оружия, явно вдохновлённого световым мечом. Неудивительно, ведь в разработке участвует и LucasArts. Bungie подчёркивает, что Renegades не является кроссовером, но активно использует темы и эстетику «Звёздных войн», добавляя их к собственному стилю.

Сюжет дополнения обещает новые персонажи, элементы ролевого развития, рост репутации и «дурной славы» среди криминальных фракций, а также расширенные геймплейные механики. Разработчики обещают «эволюцию» привычного опыта Destiny 2, где важны и история, и кооперативные сражения.

Полноценная презентация Renegades состоится в сентябре, а пока игроки могут сосредоточиться на первом DLC — The Edge of Fate, которое стартует 15 июля и станет отправной точкой нового многолетнего сюжетного цикла.