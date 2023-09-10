Сюжетный бит-эм-ап Detained: Too Good for School выйдет на ПК в раннем доступе Steam в 2024 году ©

Расположенный в Пекине (Китай) издатель инди-игр Thermite Games и разработчик инди-игр O.T.K Games объявили, что их сюжетно-ориентированный и аниме-бит-эм-ап Detained: Too Good for School выйдет на ПК в раннем доступе Steam в 2024 году с поддержкой текста и интерфейсов на английском, упрощенном китайском, традиционном китайском, японском, французском, русском, украинском, испанском (ЕС) и португальском (Бразилия) языках.

Новый трейлер демонстрирует красочную смесь взрывных боев, динамичной сюжетной линии и невероятного разнообразия игрового процесса, позволяющего игрокам погрузиться в полностью интерактивный мир и создать глубокие отношения.

Проведите суровую школьницу по грязным улицам Суинстер-Сити после шести месяцев заключения для несовершеннолетних. Время за решеткой и смерть брата оставили нашу героиню в испорченном настроении. Сможет ли она выплеснуть сдерживаемую агрессию на тех в преступном мире, кто этого заслуживает… или станет антигероиней, уничтожающей любого, кто встанет ей на пути?

Сражайтесь с ордами хулиганов в динамичной и жестокой боевой системе. Используйте обширный арсенал создаваемого оружия и аксессуаров, а также более 90 открываемых и улучшаемых навыков. Исследуйте Суинстер-Сити от восхода до захода солнца, посещая занятия, чтобы разблокировать новые льготы, тренируясь в спортивных залах, подрабатывая на неполный рабочий день, а также выполняя побочные квесты за дополнительные деньги.

Любовь может расцвести на поле битвы с восемью романтическими персонажами разных полов. Ходите на свидания, чтобы разблокировать сюжетные сцены и нового союзника в бою. Используйте партнеров или других NPC, которых можно нанять, чтобы совершать сложные рейды против самого большого и опасного города Суинстер. Или станьте врагом общества номер один, избивая мирных жителей – только старайтесь избегать полицейских.

Сможет ли наша своенравная главная героиня изменить свой поступок и стать героем, в котором нуждается город? Станет ли она жертвой коррупции и опасным криминальным авторитетом? Вас ждет более десятка концовок со множеством судеб.