Продажи Detective Pikachu Returns в Японии превысили 100 000 копий

Японское издание Famitsu в недавнем отчете Famitsu Sales показало, что игра Detective Pikachu Returns стала самой продаваемой игрой в Японии за период с 9 по 15 октября 2023 года. Кроме того, издание сообщило, что всего было продано 101 887 копий игры как на физических, так и на цифровых носителях.

Ниже вы можете ознакомиться с переведенным списком пяти самых продаваемых игр:

1-я - (Switch) Detective Pikachu Returns: 16 248 (всего продано 100 887 копий)

2-е - (Switch) Pikmin 4: 14 114 (за всю жизнь: 912 398)

3-я - (Switch) The Game of Life для Nintendo Switch: 13 443 (продолжительность жизни: 43 710)

4-е - (Switch) Rear Sekai: 6464 (за всю жизнь: 6464)

5-я - (Switch) Pokémon Scarlet/Violet: 6,381 (за всю жизнь: 5,157,822)

Игра Detective Pikachu Returns рассказывает о молодом человеке по имени Тим Гудман и детективе Пикачу. Вместе они расследуют различные происшествия, связанные с покемонами, в Райм-Сити, но у них есть и общая цель - найти отца Тима, Гарри, который был напарником Пикачу и пропал без вести в результате несчастного случая.

Если Тим общается с людьми и понимает речь Пикачу, то маленькое существо, склонное к кофе, может получать ответы прямо из уст других покемонов. В расследовании им также могут помочь такие покемоны, как Гроулит, Галариан Дарманитан и Лаксрей, каждый из которых обладает особыми навыками.