Трейлер Detective Pikachu Returns рассказывает о сюжете, расследованиях и многом другом ©

В начале этого года Nintendo и The Pokemon Company наконец-то раскрыли информацию о игре Detective Pikachu Returns, и теперь, когда выход игры в октябре приближается, стало известно больше подробностей о ней, благодаря новому трейлеру, показанному на недавней передаче Pokemon Presents.

В игре Detective Pikachu Returns в центре внимания вновь окажутся титулованный детектив, любящий кофе, и его напарник Тим Гудман. Находясь в Райм-Сити, они продолжают поиски Гарри Гудмана, отца Тима, а также других членов семьи Тима, таких как его мать Айрин и младшая сестра София. Кроме того, в игре появится Рейчел Майерс, подруга Тима, которая учится с ним в колледже, и ее отец Говард Майерс, мэр города Райм.

Что касается игрового процесса, то в Detective Pikachu Returns основное внимание, конечно же, будет уделено расследованиям. Как вы понимаете, для этого придется пообщаться с большим количеством людей и покемонов, которыми будут руководить Тим и Пикачу соответственно. Необходимо будет исследовать места преступлений в поисках улик и раскрывать дела, используя всю собранную информацию в своем блокноте.

Кроме того, вы сможете прокатиться на спине Гроулита, взять Дарманитан, чтобы пробивать стены и препятствия, или посетить Hi-Hat Cafe - знаменитую кофейню, где можно расслабиться и отдохнуть. Для получения более подробной информации смотрите трейлер ниже.

Игра Detective Pikachu Returns выходит на Nintendo Switch 6 октября.